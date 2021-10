Agrorezort: Audítori umožnili predĺžiť dočasnú akreditáciu PPA

Bratislava 22. októbra (TASR) - Bruselskí audítori ponúkli Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR možnosť predĺžiť dočasnú akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), ak by si nebolo isté splnením akreditačných podmienok. Potvrdil to pre TASR odbor komunikácie MPRV, v reakcii na informácie zverejnené portálom polnoinfo.sk. PPA mala podmienečnú akreditáciu do 15. októbra.



PPA podľa informácií portálu poľnoinfo.sk nemala získať trvalú akreditáciu. "DG AGRI (Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka je generálnym riaditeľstvom Európskej komisie, pozn. TASR) odporúčalo slovenským orgánom predĺžiť skúšobnú dobu o 4 mesiace do 15. februára 2022, aby sa umožnila úplná implementácia a účinné posúdenie akreditačného akčného plánu," informoval zdroj polnoinfo.sk, blízky DG AGRI.



"DG AGRI nám nadštandardne ponúklo možnosť predĺžiť dočasnú akreditáciu, ak by sme si neboli istí splnením podmienok. Ich ponuka však vychádzala zo stavu k 13. septembru 2021, keď nemali k dispozícii výsledky personálnej kapacitnej analýzy a ani záverečnú správu nezávislého audítorského posúdenia, ktoré potvrdilo splnenie všetkých bodov akčného plánu," spresnil agrorezort.



"Plná akreditácia nám umožňuje venovať sa viac analýzam a kontrolám sporných prípadov z minulosti, do čoho sme sa aj pustili. Chápeme, že tieto činnosti sú dôvodom pre zvýšenú nervozitu rôznych záujmových skupín. Dovoľujeme si poukázať na skutočnosť, že takto publikované informácie sú vytrhnuté z kontextu, zrejme s cieľom zvyšovať napätie a nervozitu v rezorte," uviedlo MPRV k informáciám poľnoinfo.sk.



MPRV v reakcii dodalo, že komunikácia s DG AGRI je rozsiahla, vecná, konštruktívna a realizuje sa na pravidelnej báze s jediným cieľom, a to spoločne účinne chrániť záujmy Slovenskej republiky a Európskej únie.