Rezort pôdohospodárstva: Europoslanec Zdechovský opäť šíri klamstvá

Bratislava 16. júla (TASR) - Europoslanec Tomáš Zdechovský opäť prekračuje hranice slušnej a vecnej politickej diskusie. Najnovšie šíri nepravdivé informácie o fungovaní slovenskej Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), keď tvrdí, že Slovensko nepoužíva nástroj Arachne, určený na hodnotenie rizík pri čerpaní eurofondov. Uviedol to Lukáš Januv, hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v súvislosti so Zdechovského vyjadreniami o stave čerpania eurofondov v SR.



„Fakty hovoria jasne: Slovensko systém Arachne využíva už od roku 2021 a patrí medzi prvé krajiny Európskej únie, ktoré tento nástroj implementovali do praxe. Naopak, Česká republika, ktorú pán Zdechovský v Európskom parlamente (EP) zastupuje, Arachne doteraz nevyužíva ako svoj primárny nástroj,“ uviedol slovenský minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).



Je podľa neho zrejmé, že tieto nepravdivé vyjadrenia nemajú nič spoločné s odbornou debatou o čerpaní a kontrole eurofondov a ide o pokračovanie politicky motivovanej kampane, ktorú Zdechovský vedie v spolupráci s hnutím Progresívne Slovensko, a to priamo proti suverénnym inštitúciám SR.



„Takéto konanie považujem za účelové poškodzovanie dobrého mena našej krajiny. Od europoslanca očakávam zodpovedný prístup a rešpekt k faktom, nie nepravdivé obvinenia a politické útoky na medzinárodnej scéne,“ dodal Takáč.



V utorok (15. 7.) doobeda boli na pôde EP prezentované dve správy o Slovensku. Vo Výbore EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) bola odprezentovaná správa parlamentnej delegácie, ktorá na Slovensku preverovala stav právneho štátu, a na Výbore EP pre kontrolu rozpočtu (CONT) odznela správa zameraná na kontrolu čerpania fondov EÚ na Slovensku. Obe správy boli kritické, informoval spravodajca TASR.



Zdechovský, člen Výboru CONT, pre TASR potvrdil, že predstavil záverečnú správu z misie, ktorá sa uskutočnila na konci mája na Slovensku. Cieľom delegácie, ktorú viedol, bolo preveriť ochranu finančných záujmov EÚ a celkový stav právneho štátu a fungovanie kontrolných inštitúcií.