Agrorezort: Nezaradenie agrosektoru do Plánu obnovy je znepokojivé

Bratislava 23. decembra (TASR) - Informáciu o nezaradení priorít agrosektoru do Plánu obnovy a odolnosti SR považuje vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR za znepokojivú. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Anežka Šrojta Hrdá v reakcii na najnovší dokument Plánu obnovy, ktorý rezort financií v utorok (22.12.) poslal do Bruselu.



Ako avizuje agrorezort, hneď začiatkom budúceho roka chce s ministrom financií Eduardom Hegerom (OĽANO) zvolať stretnutia, na ktorých budú hľadať spoločné riešenia aktuálnej situácie poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov. "MPRV SR intenzívne pracovalo na príprave komponentov pre Plán obnovy, o ktorom verilo, že nie je určený pre jednotlivé rezorty, ale pre celú krajinu a jej obyvateľov," dodáva rezort.



Ako však zdôraznila hovorkyňa rezortu, agrosektor nie je závislý len na Pláne obnovy. Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO) od svojho nástupu robí všetky kroky preto, aby sa zvýšila transparentnosť a efektívne využívanie zdrojov, ktoré budú aj v budúcnosti naalokované v rezorte, dodala Šrojta Hrdá.



"Na každej zákazke pre ministerstvo v súčasnosti ušetríme 20 – 60 % finančných zdrojov, a preto sme presvedčení, že po nastavení systémových krokov vedúcich k šetreniu zdrojov, ale aj po rokovaniach s MF SR, dosiahneme navýšenie rozpočtu pre našich poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov," uviedla generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR Vladimíra Fabriciusová.



Hovorkyňa Šrojta Hrdá zároveň uviedla, že Mičovského zdravotný stav mu neumožňuje poskytnúť priame vyjadrenie. "Vedenie ministerstva však vyzýva médiá, aby rešpektovali závažnosť jeho zdravotného stavu a počkali si na jeho uzdravenie," dodala hovorkyňa.