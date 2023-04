MPRV: Kontrolné orgány zatiaľ nezistili nevyhovujúce obilie z Ukrajiny

Bratislava 5. apríla (TASR) - Kontrolné orgány na Slovensku doteraz nezistili nevyhovujúce vzorky obilia pôvodom z Ukrajiny. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na informáciu, že v Maďarsku štátne orgány nariadili likvidáciu kontaminovanej kukurice dovezenej z Ukrajiny.



"Naše kontrolné orgány - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR a Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP), zatiaľ na základe vykonaných kontrol nezachytili zdravotne a kvalitatívne nevyhovujúce vzorky obilia a múky z Ukrajiny," uviedol v stredu agrorezort.



"Po ohlásených kontrolách v spolupráci s finančnou správou, ktorá plombuje všetky zásielky obilia a múky z Ukrajiny prichádzajúce na naše územie, nepredpokladáme, že existuje možnosť, že sa k spotrebiteľom dostane nevyhovujúce obilie či múka," podčiarklo ministerstvo pôdohospodárstva.



MPRV SR zároveň dodalo, že vyvíja maximálne možné úsilie, aby tomu zabránilo a súčasne umožnilo tranzitovať zásielky ukrajinského obilia do tretích krajín cez koridory solidarity.



Vo viacerých prípadoch obilnín dovezených z Ukrajiny zistili v Maďarsku kontamináciu toxínmi a geneticky modifikovanými organizmami (GMO). Národný úrad pre bezpečnosť potravín (Nébih) nariadil vyradenie z obehu, prípadne likvidáciu vyše 29 ton kukurice. Podľa servera infostart.hu to v stredu uviedol agrárny rezort, informuje spravodajca TASR.



Podľa informácií ministerstva 29 ton kontaminovanej kukurice ukrajinského pôvodu odhalili pri kontrole v Békešskej stolici. Rezort zdôraznil, že kontaminovaná kukurica sa nedostala a ani nemôže dostať k spotrebiteľom.