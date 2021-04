Agrorezort: Kritika od spoluzodpovedného za stav je absurdná

Bratislava 27. apríla (TASR) - Kritika od zoskupenia, ktoré je spoluzodpovedné za aktuálny stav poľnohospodárstva a za kauzy ako napríklad Dobytkár, je absurdná. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Reagoval tak na vyjadrenia mimoparlamentného Hlasu-SD, že minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO) by mal okamžite odvolať šéfa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jaroslava Jánoša.



"Súčasný generálny riaditeľ Jaroslav Jánoš je plne kompetentný viesť a riadiť Pôdohospodársku platobnú agentúru. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti poľnohospodárstva, rovnako skúsenosti s manažovaním ľudí - v minulosti riadil viac ako 250 zamestnancov," informoval agrorezort.



Jeho účasť na farmárskych protestoch podľa MPRV preukazuje jeho občiansku angažovanosť a snahu upozorniť na dlhoročné pretrvávajúce problémy v podobe korupčnej činnosti.



"Bývalé vedenie PPA, proti ktorému protestoval, čelí dnes rozsiahlemu trestnému stíhaniu v kauze Dobytkár. Súčasní najhlasnejší kritici Jaroslava Jánoša sú tými predstaviteľmi politickej garnitúry, počas ktorej sa tieto obludné rozkrádačky v PPA diali," priblížil odbor komunikácie.



MPRV upozornilo, že znalosť anglického jazyka nie je uvedená ako podmienka na vymenovanie generálneho riaditeľa PPA. "Z druhého kola výberového konania bol vyradený vzhľadom na to, že nespĺňal podmienku anglického jazyka na úrovní B2. Z uvedeného dôvodu sa do tretieho kola výberového konania neprihlásil," poznamenal agrorezort.



MPRV doplnilo, že spoločnosť DAFORT Agro s.r.o. dostala od bývalého vedenia PPA pokutu napriek deklaráciám, že je neopodstatnená. Jánoš už dlhodobo nepôsobí v spoločnosti DAFORT Agro s.r.o., svoje pôsobenie ukončil dávno predtým, ako bol vymenovaný za generálneho riaditeľa. Od vymenovania nevykonával žiadne aktivity, ktoré by čo len náznakom mali danú vec ovplyvniť.



"Jaroslav Jánoš ako občan, ako aj každá obchodná spoločnosť, má na Slovensku rovnaké práva a povinnosti, ako ktorýkoľvek iný občan alebo spoločnosť a má právo si ich v plnej miere uplatňovať, aj voči PPA. Jaroslav Jánoš nebude vstupovať do konania a ovplyvňovať rozhodnutia kompetentných zložiek PPA proti spoločnosti DAFORT Agro s.r.o.," dodalo MPRV SR.



Nezaradený poslanec Národnej rady SR z mimoparlamentného Hlasu-SD Róbert Puci na brífingu uviedol, že Mičovský by mal okamžite odvolať z funkcie generálneho riaditeľa PPA Jánoša. Ten je podľa neho "v obrovskom konflikte záujmov".



Puci pripomenul, že Mičovský vymenoval Jánoša do funkcie šéfa PPA bez výberového konania v decembri 2020, podľa vlastných slov na "dva-tri týždne". Okrem toho, že Jánoš nespĺňa ani základné profesijné, manažérske či jazykové predpoklady na túto funkciu, je podľa Puciho aj vo vážnom konflikte záujmov. Jeho firma je podľa neho totiž poberateľom poľnohospodárskych podpôr z PPA. Bola tiež pokutovaná za neoprávnené čerpanie dotácií, zavádzala a chcela podporu na 11-násobne väčšiu rozlohu obhospodarovanej pôdy oproti skutočnosti, na čo prišla kontrola PPA.



"Strana Hlas-SD vyzýva Jána Mičovského, aby okamžite odvolal Jaroslava Jánoša, ktorý je v obrovskom konflikte záujmov z funkcie. Jeho pôsobenie ohrozuje vyplácanie podpôr slovenským poľnohospodárom, ktoré môže Európska komisia už čoskoro pozastaviť," dodal Puci.