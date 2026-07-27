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Agrorezort: Lesné hospodárstvo vykázalo vlani pokles zisku
MPRV dodalo, že v roku 2025 objem investícii v lesnom hospodárstve SR dosiahol 92,54 milióna eur.
Autor TASR
Bratislava 27. júla (TASR) - Lesné hospodárstvo SR vykázalo v minulom roku zisk v hodnote 46,37 milióna eur. Výsledok hospodárenia pred zdanením bol o 23,3 % nižší v porovnaní s rokom 2024, najmä pre nižší objem ťažby surového dreva. Vyplýva to z tzv. zelenej správy o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2025, ktorú zverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
„Pretrváva rozdiel v dosiahnutom výsledku hospodárenia u štátnych (9,28 milióna eur) a neštátnych (31,07 milióna eur) obhospodarovateľov lesa. Dodávatelia služieb vykázali zisk v objeme 6,02 milióna eur, ktorý bol započítaný do výsledku hospodárenia neštátnych obhospodarovateľov lesa,“ priblížil agrorezort.
Horší výsledku hospodárenia v štátnych lesných podnikoch je podľa MPRV spôsobený najmä nákladmi vynaloženými na správu neodovzdaných lesov so zákazom ťažby dreva a verejnoprospešnými činnosťami, vyššou odvedenou daňou z nehnuteľností, ako aj obmedzenými možnosťami čerpania podpory z verejných zdrojov a vyššími režijnými nákladmi v dôsledku zamestnávania všetkých odborných lesných hospodárov (OLH) v pracovno-právnom pomere. „V neštátnych lesoch pôsobia OLH zväčša na živnosť, čo znamená nižšiu cenu práce,“ doplnilo ministerstvo pôdohospodárstva.
MPRV dodalo, že v roku 2025 objem investícii v lesnom hospodárstve SR dosiahol 92,54 milióna eur. Oproti roku 2024 došlo k výraznému zvýšeniu investícií o 47,74 milióna eur (106,6 %), najmä z dôvody podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022.
Agrorezort uzavrel, že medzi cudzie zdroje financovania podniku patria aj bankové úvery. Túto formu financovania v posledných rokoch využívajú najmä obhospodarovatelia neštátnych lesov. Zo štátnych lesných podnikov len štátny podnik Lesy SR (delimitovaný úver po pričlenení LPM Ulič). Celková výška bankových úverov v roku 2025 dosiahla 54,98 milióna eur, z toho prijaté bankové úvery v danom roku boli vo výške 19,1 milióna eur.
„Pretrváva rozdiel v dosiahnutom výsledku hospodárenia u štátnych (9,28 milióna eur) a neštátnych (31,07 milióna eur) obhospodarovateľov lesa. Dodávatelia služieb vykázali zisk v objeme 6,02 milióna eur, ktorý bol započítaný do výsledku hospodárenia neštátnych obhospodarovateľov lesa,“ priblížil agrorezort.
Horší výsledku hospodárenia v štátnych lesných podnikoch je podľa MPRV spôsobený najmä nákladmi vynaloženými na správu neodovzdaných lesov so zákazom ťažby dreva a verejnoprospešnými činnosťami, vyššou odvedenou daňou z nehnuteľností, ako aj obmedzenými možnosťami čerpania podpory z verejných zdrojov a vyššími režijnými nákladmi v dôsledku zamestnávania všetkých odborných lesných hospodárov (OLH) v pracovno-právnom pomere. „V neštátnych lesoch pôsobia OLH zväčša na živnosť, čo znamená nižšiu cenu práce,“ doplnilo ministerstvo pôdohospodárstva.
MPRV dodalo, že v roku 2025 objem investícii v lesnom hospodárstve SR dosiahol 92,54 milióna eur. Oproti roku 2024 došlo k výraznému zvýšeniu investícií o 47,74 milióna eur (106,6 %), najmä z dôvody podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022.
Agrorezort uzavrel, že medzi cudzie zdroje financovania podniku patria aj bankové úvery. Túto formu financovania v posledných rokoch využívajú najmä obhospodarovatelia neštátnych lesov. Zo štátnych lesných podnikov len štátny podnik Lesy SR (delimitovaný úver po pričlenení LPM Ulič). Celková výška bankových úverov v roku 2025 dosiahla 54,98 milióna eur, z toho prijaté bankové úvery v danom roku boli vo výške 19,1 milióna eur.