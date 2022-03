S. Vlčan dohliadne, aby sa závery NKÚ uviedli do procesov v SPF

Bratislava 15. marca (TASR) - Agrominister Samuel Vlčan (nominant OĽANO) víta iniciatívu poslancov Národnej rady SR, ktorí ešte v máji 2020 požiadali Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR o kontrolu v Slovenskom pozemkovom fonde (SPF). V rámci boja o očistu celého agrorezortu bude minister dohliadať, aby sa závery a odporúčania z kontroly uviedli do procesov v SPF. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na správu NKÚ.



"Je to jediná možná cesta, ako dostať náš rezort z módu rizík korupcie a korupčných škandálov do normálu. Navrhol som viaceré legislatívne zmeny týkajúce sa najmä veľkého počtu nevybavených žiadostí na SPF. Očakávam, že v najbližšom období predstaví nové vedenie SPF aj vlastné návrhy na ďalšie zmeny, ktoré podporím," uviedol minister.



O výsledkoch kontroly zameranej na hospodárenie SPF informovala hovorkyňa NKÚ SR Daniela Bolech Dobáková. Zmluvy na predaj či prenájom pozemkov boli podľa NKÚ v SPF pripravované nedôsledne a nesystematicky. Kým niektoré boli podpísané do dvoch mesiacov od podania žiadosti, iné až o sedem rokov, čo naznačuje možnosti korupčného správania.



Viacerým externým advokátskym kanceláriám podľa nej fond vyplatil milióny eur v rozpore s právnymi predpismi. SPF mal množstvo nedostatkov v evidencii pozemkov štátu a nezistených vlastníkov, ktoré spravuje.



Závažným zistením je fakt, že fond nevedie vlastnú evidenciu pozemkov, ale vychádza len z údajov zapísaných v katastri nehnuteľností. Vzťah SPF k pozemkom nie je v katastri vždy riadne zaevidovaný, sú v ňom významné nezrovnalosti, a to hlavne pri zápisoch neznámych či nezistených vlastníkov, upozornil NKÚ.