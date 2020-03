Mladí poľnohospodári dostanú od agrorezortu finančnú pomoc

Bratislava 2. marca (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyhlásilo výzvu na podporu mladých poľnohospodárov. Chce tak pomôcť mladým poľnohospodárom pri začiatku ich podnikateľskej činnosti v oblasti rastlinnej aj živočíšnej výroby v krajine. Jeden mladý poľnohospodár môže od štátu získať až 50.000 eur. Informoval o tom Daniel Hrežík z MPRV SR.



"Priemerný vek poľnohospodárov na Slovensku je takmer 50 rokov. Je to alarmujúce číslo, preto hľadáme spôsoby, ako mladých poľnohospodárov čo najviac motivovať. Aby si Slovensko tento sektor udržalo, štát musí mladých poľnohospodárov považovať za prioritu a hľadať spôsoby, ako podporiť mladých ľudí, ktorí si k poľnohospodárstvu nachádzajú vzťah. Práve mladí poľnohospodári sú často inovatívnejší, schopní reagovať na trh, využívať technológie a zavádzať moderné postupy," uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS).



Slovenské poľnohospodárstvo potrebuje nový impulz v podobe mladých ľudí a práve to je cieľom podopatrenia 6.1 Programu rozvoja vidieka (PRV) Slovenskej republiky na roky 2014 až 2020 'Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov'. Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt predstavuje 50.000 eur pre jeden podnik. Oprávnené náklady sú výlučne náklady uvedené v podnikateľskom pláne. MPRV SR na výzvu vyčlenilo celkom 13 miliónov eur.



Podpora je určená pre mladého poľnohospodára na začatie jeho podnikateľskej činnosti, spojenej s realizáciou jeho podnikateľského plánu v oblasti živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby. Mladý poľnohospodár v čase podania žiadosti nemá viac ako 40 rokov (teda nedosiahol 41 rokov), má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ, respektíve začína pôsobiť v poľnohospodárskom podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ.



"Žiadosť musí byť predložená najneskôr do 24 mesiacov od dátumu založenia podniku, respektíve začatia pôsobenia v podniku," zdôraznil Juraj Kožuch, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).



Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV 2014 až 2020 je otvorená od 25. februára do 30. júna 2020. Samotné žiadostí sa budú podávať od 15. júna do 30. júna 2020 na Pôdohospodárskej platobnej agentúre.



Kritériá pre výber projektov, všeobecné podmienky pre poskytnutie príspevku, ako aj forma a spôsob preukázania plnenia kritérií a podmienok, sú podrobne popísané vo výzve, zverejnenej na webovom sídle PPA www.apa.sk.