MPRV navrhuje, aby šla 1 mld. eur na oblasti, ktoré potrebujú reformy

Bratislava 8. októbra (TASR) – Na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia ministerstva so zástupcami z Ministerstva financií (MF) SR a Úradu vlády SR. Cieľom rokovania bolo predloženie návrhu priorít agrorezortu k reformnému dokumentu Moderné a úspešné Slovensko. Agrorezort informoval, že navrhuje, aby šla jedna miliarda eur na štyri oblasti, ktoré zadefinoval.



Minister Ján Mičovský (OĽANO) zároveň odovzdal štátnemu tajomníkovi MF SR Ľubošovi Jančíkovi dokument so zapracovanými pripomienkami rezortu, ktorý bol oficiálne zverejnený v pondelok (5. 10.). Agrorezort uviedol, že tento dokument slúži ako rámec pre vypracovanie nového dokumentu s názvom Plán rozvoja a obnovy. Podľa informácií z Úrady vlády SR bolo cieľom tohto dokumentu rozprúdiť verejnú diskusiu. MPRV SR predložilo iniciatívne ešte v auguste vlastný návrh národných rámcových programov pod názvom Príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy pôdohospodárstva. Žiadalo v ňom vyčleniť 2,4 miliardy eur na 10 priorít.



Agrorezort po zverejnení požiadaviek Európskej komisie a po dnešnom rokovaní trvá na jednej miliarde eur, ktorá má smerovať na štyri priority, a to na pozemkové úpravy aj s krajinotvorbou, modernizáciu a obnovu potravinového dodávateľského reťazca s cieľom zabezpečenia potravinovej sebestačnosti, plán revitalizácie závlah a zadržiavania vody v krajine, ekologickejšie spôsoby obhospodarovania lesa (prírode blízke hospodárenie v lese). "Máme zodpovednosť za 88 % plochy územia SR a bez nášho rezortu nie je možné uskutočniť reformy v oblasti zelenej ekonomiky a zabezpečiť potravinovú sebestačnosť," uviedol na rokovaní Mičovský.



Samotný Plán rozvoja a obnovy SR sa bude tvoriť v najbližších dňoch už aj za účasti odborných útvarov MPRV SR.