Agrorezort: Neschválenie štátneho rozpočtu vplýva aj na agrorezort

Bratislava, 13. decembra (TASR) – Neschválenie štátneho rozpočtu vplýva aj na agrorezort. Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na utorkové posunutie hlasovania aj o štátnom rozpočte.



Súčasná politická situácia nabáda podľa MPRV k príprave viacerých scenárov, ktorých výsledok je závislý od schválenia či neschválenia štátneho rozpočtu na rok 2023. MPRV a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) z dôvodu neschválenia štátneho rozpočtu na rok 2023 museli pozastaviť vyplácanie všetkých platieb s výnimkou štátnej pomoci (kompenzácie za sucho a pomoc potravinárom v dôsledku energetickej krízy).



Pozastavenie vyplácania akýchkoľvek platieb platobnou agentúrou je podľa MPRV technická záležitosť a bez ohľadu na ďalší osud štátneho rozpočtu na budúci rok bude systém platieb opäť spustený v januári 2023. Poľnohospodári sa preto o svoje finančné nároky nemusia obávať.



Agrorezort dodal, že rozhodnutie pozastaviť platby nie je v kompetencii rezortného ministra Samuela Vlčana (nominant OĽANO) a ani generálneho riaditeľa PPA Jozefa Kissa. Vlčan a Kiss momentálne komunikujú s bankovým sektorom a snažia sa znížiť možné vplyvy na agrorezort na minimum.



V utorok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár vyhlásil, že ak padne vláda, bol by nezmysel sa púšťať do hlasovania o štátnom rozpočte na budúci rok. Body z riadnej schôdze vrátane zákona roka majú nasledovať až po hlasovaní o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde 15. decembra.