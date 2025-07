Agrorezort nesúhlasí s novelou zákona o potravinách týkajúcou sa hmyzu

Bratislava 21. júla (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR nesúhlasí s novelou zákona o potravinách, ktorú navrhli koaliční poslanci Národnej rady SR Dagmar Kramplová, Milan Garaj, Andrej Danko a Adam Lučanský (všetci SNS). Poslaneckým návrhom, ktorý je v pripomienkovom konaní, by sa mala zlepšiť informovanosť spotrebiteľa o potravinách obsahujúcich zložky z hmyzu.



Agroministerstvo odporúča vláde SR vysloviť s poslaneckým návrhom nesúhlas, aj keď jednoznačne podporuje zámer eliminovať potencionálne riziko zavádzania spotrebiteľa. Požiadavky uvedené v poslaneckom návrhu nad rámec požiadaviek vyplývajúcich z práva EÚ by sa mohli podľa MPRV považovať za tzv. goldplating.



„Zavedenie nových povinností poslaneckým návrhom by sa vzťahovalo len na výrobcov v SR a výrobcov, respektíve dovozcov z tretích krajín, ak by potravina vstupovala do EÚ cez SR, pričom na subjekty z ostatných členských štátov EÚ by sa tieto povinnosti nevzťahovali. To by predstavovalo pre výrobcov potravín v SR reguláciu nad rámec regulácie platnej v EÚ,“ upozornilo ministerstvo.



Obsah poslaneckého návrhu je podľa MPRV duplicitný s platnou právnou úpravou a z tohto dôvodu nie je navrhnutá právna úprava potrebná ani prijateľná. Ministerstvo upozornilo, že pripravuje novelu zákona o potravinách.



„Cieľom poslaneckého návrhu je zabezpečiť plnú informovanosť spotrebiteľa o potravinách obsahujúcich zložky z hmyzu prostredníctvom jasného, viditeľného a čitateľného označenia týchto výrobkov. Zavedenie tejto povinnosti reflektuje potrebu eliminovať potenciálne riziko zavádzania spotrebiteľa v prípadoch, keď by informácia o obsahu hmyzu v potravinách nebola zreteľná alebo by bola uvedená neprehľadne,“ zdôvodnili v návrhu predkladatelia.



Poslanecký návrh tiež ustanovuje povinnosť oddeleného umiestňovania takýchto výrobkov od ostatných potravín, a to v predajných aj distribučných priestoroch. Účelom oddeleného predaja je zabezpečiť maximálnu mieru transparentnosti a prehľadnosti v ponuke potravín, čím sa má predísť neúmyselnému zakúpeniu produktov obsahujúcich zložky z hmyzu osobami, ktoré takéto produkty vyhľadávať nechcú.



Oddelené predajné miesta podľa poslancov umožnia spotrebiteľom jednoduchú a rýchlu identifikáciu takýchto potravín, čím sa posilní ich schopnosť informovaného rozhodovania. Poslanecký návrh má týmto spôsobom podporiť rovnosť podmienok pre hospodársku súťaž na potravinovom trhu a brániť nekalým praktikám v podobe maskovania špecifického zloženia výrobkov.