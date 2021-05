MPRV: Novela o neprimeraných podmienkach nie je predkladaná narýchlo

Bratislava 4. mája (TASR) - Novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami nie je predkladaná narýchlo. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na utorkové vyjadrenia mimoparlamentnej strany Hlas-SD.



"Nie je možné konštatovať, že vládna novela zákona je predkladaná narýchlo. Uskutočnila sa štandardným procesom vnútrorezortného aj medzirezortného pripomienkového konania, Legislatívnou radou vlády SR aj vládou SR, a do parlamentu bola predložená 7. decembra 2020," spresnil agrorezort.



Ako koaliční, tak opoziční poslanci mali podľa MPRV dostatočný čas na oboznámenie sa s predkladaným vládnym návrhom. "V rámci rokovaní boli akceptované mnohé pripomienky, ako dodávateľov, tak aj odberateľov. Vzhľadom na charakter legislatívy je úplne prirodzené, že k 100-percentnej zhode medzi odberateľmi a dodávateľmi, s poukazom na rozličnosť záujmov, dôjsť nemôže," doplnilo agroministerstvo.



Agrorezort zdôraznil, že novelou dochádza predovšetkým k povinnej transpozícii eurosmernice, vypusteniu neaplikovateľných a neefektívnych ustanovení a zároveň k reakcii na niektoré návrhy Európskej komisie. "Celkové postavenie dodávateľov sa, naopak, predkladanou vládnou novelou zlepšuje. Rezort zároveň poukazuje na skutočnosť, že nepodporuje poslanecký návrh z dielne hnutia Sme rodina," dodal odbor komunikácie MPRV.



Hovorkyňa strany Hlas - sociálna demokracia Patrícia Medveď Macíková informovala, že vládna koalícia chce narýchlo oslabiť postavenie slovenských výrobcov potravín pri rokovaniach s obchodnými reťazcami. Bez dohody a narýchlo zaradila do programu nadchádzajúcej schôdze Národnej rady (NR) SR rokovanie a hlasovanie o novele zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.



"Vládna koalícia chce narýchlo zlegalizovať nekalé praktiky obchodných reťazcov, ktoré sú v súčasnosti zákonom zakázané. Zaradenia novely zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami do programu rokovania už na tento týždeň napriek tomu, že na žiadnom zo spoločných rokovaní zástupcov koaličných strán, potravinárov a obchodníkov k dohode neprišlo, je neakceptovateľné," uviedol Róbert Puci, nezaradený poslanec Národnej rady SR pôsobiaci v Hlase-SD.



Žiadna z komôr zastupujúcich záujmy slovenských potravinárov podľa neho pritom doteraz nepozná finálne znenia koaličných poslaneckých pozmeňovacích návrhov k už tak zlej novele agrorezortu. "Takéto konanie je doslova podrazenie nôh slovenským výrobcom potravín, ktorých tvrdo zasiahla nielen pandémia, ale aj absentujúca pomoc aktuálnej vlády a nula v pláne obnovy a odolnosti," doplnil Puci.