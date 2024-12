Agrorezort: Novelou o neprimeraných podmienkach sa môžu zvýšiť pokuty

Bratislava 30. decembra (TASR) - Novelou zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami by sa mohli zvýšiť horné sadzby poriadkových pokút. Vyplýva to z návrhu novely legislatívy z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR predloženej do medzirezortného pripomienkového konania (MPR). Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. júla 2025. Návrhom zákona sa dopĺňajú a precizujú taktiež definície kľúčových pojmov.



"Návrhom zákona sa upravuje a rozširuje okruh skutkových podstát neprimeraných podmienok v obchode s potravinami na základe poznatkov z vývoja obchodných vzťahov medzi dodávateľmi a odberateľmi potravín. V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou sa zvyšuje horná sadzba poriadkových pokút tak, aby bol zabezpečený ich primeraný preventívny a represívny charakter," priblížil v dôvodovej správe agrorezort.



"V rámci zákona sa rozlišujú tri úrovne podľa ich závažnosti. Pri požadovaní môže ministerstvo pôdohospodárstva uložiť pokutu do výšky 200.000 eur, pri dohodnutí do výšky 500.000 eur a pri uplatnení do výšky 1.000.000 eur," spresnilo agroministerstvo.



Účelom návrhu zákona je podľa MPRV úprava doterajších pojmov, ako aj doplnenie nových pojmov do zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, úprava a rozšírenie okruhu skutkových podstát neprimeraných podmienok v obchode s potravinami a úprava kontroly neprimeraných podmienok v obchode s potravinami.



"Návrhom zákona sa dopĺňajú a precizujú definície kľúčových pojmov s cieľom jednoznačnej a nespochybniteľnej transpozície príslušných ustanovení eurosmernice o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci," doplnilo ministerstvo pôdohospodárstva.



MPRV dodalo, že precizovanie a úprava znenia zákona na základe skúseností z aplikačnej praxe kontrolného orgánu umožní riadny výkon kontroly a prerokovania správnych deliktov, ako aj zníženie administratívnej záťaže a zvýšenie efektivity.