Agrorezort: Zákon by mal upraviť právny rámec ozdravného procesu SPF
SPF bol zriadený zákonom o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách.
Autor TASR
Bratislava 26. januára (TASR) - Nový zákon by mal upraviť právny rámec ozdravného a transformačného procesu Slovenského pozemkového fondu (SPF). Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vo zverejnenej predbežnej informácii o návrhu zákona o SPF. Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov či návrhov. Dátumom pre ukončenia vyjadrení je 4. február. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je august tohto roka.
„Cieľom nového zákona o Slovenskom pozemkovom fonde je v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2023 - 2027 upraviť právny rámec ozdravného a transformačného procesu tejto inštitúcie,“ priblížil v predbežnej informácii agrorezort.
„Vzhľadom na skutočnosť, že SPF patrí k rozhodujúcim nástrojom štátnej pozemkovej politiky, je potrebné sústrediť pozornosť a legislatívnu iniciatívu na ozdravný a transformačný proces tejto inštitúcie,“ podčiarklo ministerstvo pôdohospodárstva.
SPF bol zriadený zákonom o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách.