O novom šéfovi Závodiska sa rozhodne ešte v októbri

Bratislava 19. októbra (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pokračuje vo výberových konaniach na šéfov rezortných organizácií. Do druhého kola výberového konania na riaditeľa štátneho podniku Závodisko v pondelok postúpili Marián Šurda a Ján Valtýni. O novom riaditeľovi podniku sa rozhodne 28. októbra, uviedol v pondelok rezort pôdohospodárstva.



Podmienkou účasti v prvom kole, do ktorého sa prihlásili traja uchádzači, bolo zaslanie návrhu stratégie a koncepcie rozvoja štátneho podniku. Druhé kolo výberového konania na funkciu riaditeľa štátneho podniku Závodisko sa uskutoční v sídle MPRV. Postupujúcich uchádzačov čaká osobný pohovor s výberovou komisiou, ktorá overí odborné znalosti, kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti uchádzačov.



Štátny podnik Závodisko funguje od roku 1974 ako jediná turfová inštitúcia na Slovensku. Hlavným cieľom tohto spoločensky významného zariadenia MPRV je poskytovanie komplexného servisu dostihových mítingov pred, počas a po dostihových dňoch vrátane ďalších vymedzených činností.



Prvé kolo výberového konania na funkciu riaditeľa sa v piatok uskutočnilo v štátnom podniku Hydromeliorácie. V sídle organizácie sa na prvom kole zúčastnili dvaja kandidáti. Výberová komisia skonštatovala, že po písomnom teste a predstavení návrhu stratégie a koncepcie rozvoja štátneho podniku Hydromeliorácie do druhého kola nepostúpil žiaden z uchádzačov. Na funkciu riaditeľa bude preto v najbližšom čase vyhlásené nové výberové konanie.