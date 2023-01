O podporu poľnohospodárskej prvovýroby požiadalo 832 žiadateľov

Bratislava 5. januára (TASR) - Do výzvy na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry sa prihlásilo vyše 800 žiadateľov. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) ukončilo vo štvrtok zber žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v rámci notifikovanej schémy štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v elektronickom systéme, ktorý bol na túto príležitosť vytvorený. Pôvodný termín ukončenia zberu žiadostí bol 30. decembra 2022.



Od začiatku výzvy, teda 15. decembra 2022, sa v systéme zaregistrovalo 832 žiadateľov, pričom teoretická alokácia požadovanej pomoci predstavuje sumu približne 14,5 milióna eur. V súvislosti s podávaním žiadostí poskytli pracovníci NPPC prostredníctvom helpdesku odpovede na viac než 450 otázok žiadateľov. Predbežne najmenšia výška žiadanej pomoci predstavuje sumu 60 eur a najvyššia 300.000 eur.



Ako dodal generálny riaditeľ NPPC Martin Polovka, teraz vstupujú do fázy podrobnej administratívnej kontroly žiadostí, následne budú úspešní žiadatelia vyrozumení a vyrovnaní. Proces kontroly a finančného vyrovnania sa bude realizovať priebežne a potrvá do 31. marca.