Do Bruselu odoslali na konzultáciu strategický plán agropolitiky

Bratislava 3. decembra (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v súvislosti s prípravou Strategického plánu (SP) Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) pre roky 2023 až 2027 odoslalo Európskej komisii (EK) na neformálnu konzultáciu aktuálnu verziu dokumentu spolu s prílohami. Informoval o tom odbor komunikácie a marketingu MPRV.



Agrorezort očakáva od EK do troch týždňov pripomienky. Na finálnej podobe strategického plánu sa naďalej pracuje a po schválení európskej legislatívy bude finálna verzia SP CAP predložená vláde SR a následne EK.



Hlavnou výzvou slovenského pôdohospodárstva v nadchádzajúcom období bude podľa MPRV zabezpečenie zdravých a kvalitných potravín za primerané ceny. Predpokladom pre udržateľné hospodárenie a zabezpečenie rozmanitej stravy pre spotrebiteľov bude potrebné zvrátiť pokles produkcie ovocia a zeleniny a produktov živočíšnej výroby.



Strategický plán CAP podporí podľa agrorezortu rast ekologického poľnohospodárstva, precízne hnojenie, znižovanie rizika pochádzajúceho z používania pesticídov, rozvoj šetrného pestovania zeleniny, zemiakov, jahôd, ovocia a viniča. Vyššie nároky na ochranu životného prostredia a na kvalitu a na množstvo potravín si budú vyžadovať aplikovať najnovšie technológie a inovatívne prístupy na všetkých úrovniach potravinového reťazca.



Pôdohospodárstvo čelí podľa MPRV v súčasnosti aj výzve znížiť emisie skleníkových plynov a zlepšiť biodiverzitu. SR plánuje investovať do závlah a vodozádržných zariadení, ale aj vysádzať dreviny. Pozitívny vplyv na klímu bude mať celofarmová ekoschéma, ktorá zlepší štruktúru ornej pôdy, zníži eróziu a zvýši sekvestráciu uhlíka zatrávňovaním medziradí sadov a viníc a vytváraním ekologických prvkov v krajine.



Strategický plán má podľa agrorezortu za cieľ ozdravovať lesy a podporovať v nich prírode blízke hospodárenie. Taktiež sa podporia investície do projektov pozemkových úprav a financovanie spoločných zariadení a opatrení. Cieľom SP CAP je aj zabezpečiť vhodné podmienky na podnikanie aj pre malé a stredné farmy a pre farmy podnikajúce v oblastiach s prírodnými a inými obmedzeniami. Nová CAP podporí mladých poľnohospodárov prostredníctvom vyšších priamych platieb a jednorazových podpôr, tzv. start-up grantov.



Dôležitým aspektom strategického plánu CAP je podľa MPRV zlepšenie spolupráce pôdohospodárov, potravinárov a lesníkov s odborníkmi z výskumných inštitúcii a univerzít, vzdelávanie a poradenstvo.



Dokument, ktorý MPRV SR odoslalo EK na neformálnu konzultáciu, je spolu s prílohami dostupný na stránke https://bit.ly/2ZSKyig