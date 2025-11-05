< sekcia Ekonomika
Agrorezort odvolal Ferencza z postu riaditeľa Lesov SR
Ferencz, ktorý vo funkcii nahradil Tibora Menyharta, viedol štátny podnik od 20. októbra a vo funkcii teda pôsobil iba dva týždne.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) odvolal z postu generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR Vojtecha Ferencza a zároveň poveril vedením firmy doterajšieho riaditeľa odštepného závodu Tribeč Juraja Marka. V stredu o tom informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Ferencz, ktorý vo funkcii nahradil Tibora Menyharta, viedol štátny podnik od 20. októbra a vo funkcii teda pôsobil iba dva týždne. Jeho príchod kritizovala opozičná strana SaS. Liberáli pripomenuli, že Ferencz pôsobil ako štátny tajomník ministerstva hospodárstva v čase, keď mu šéfoval súčasný podpredseda NR SR Peter Žiga (Hlas-SD), ktorého rodina obchoduje s drevom.
Štátny podnik Lesy SR patrí s obratom vyše 300 miliónov eur k najväčším slovenským firmám. Za minulý rok firma vykázala čistý zisk 5,8 milióna eur.
