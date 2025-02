Prechod z klietkových chovov plánujú podporiť najskôr v 2. polroku

Bratislava 21. februára (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) plánuje cez Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) podporiť hydinárov pri prechode z klietkových na alternatívne chovy najskor v druhom polroku 2025. Agrorezort to uviedol v reakcii na požiadavky Únie hydinárov Slovenska (ÚHS).



Ako vo štvrtok (20. 2.) upozornil riaditeľ ÚHS Daniel Molnár, slovenskí producenti vajec potrebujú zrekonštruovať ešte aspoň 20 % klietkových chovov na alternatívne chovy, aby sa dokázali vyrovnať so situáciou, ktorú dlhodobo avizujú obchodné reťazce. Tie neplánujú v SR po roku 2025 predávať vajcia z klietkových chovov. Náklady na tieto rekonštrukcie by mali dosiahnuť približne 25 miliónov eur, na čo chovatelia nemajú vlastné zdroje a potrebujú preto peniaze od štátu alebo z eurofondov.



"V rámci SP SPP plánujeme podporiť hydinárov pri prechode z klietkových chovov formou finančných nástrojov alebo grantov najskôr v druhom polroku 2025. Zároveň "navyšujeme" prostriedky Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022 pre živočíšnu výrobu aj v investičnej výzve 65, kam sa mohli prihlásiť aj hydinári," uviedla pre TASR hovorkyňa MPRV Veronika Daničová.