< sekcia Ekonomika
MPRV plánuje vypísať výzvy strategického plánu za asi 900 mil. eur
Rok 2025 minister označil za historicky prelomový z pohľadu financovania sektora.
Autor TASR
Bratislava/Podbanské 2. februára (TASR) - Rezort pôdohospodárstva plánuje v roku 2026 vypísať zvyšné výzvy Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ v celkovom objeme približne 900 miliónov eur. Uviedol to v pondelok v Podbanskom minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) na stretnutí so zástupcami poľnohospodárov a potravinárov Trenčianskeho kraja a Nových Zámkov. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
Minister ocenil kroky smerujúce k reorganizácii regionálnych komôr, najmä zlúčenie RPPK Trenčín a RPPK Bánovce nad Bebravou, ktorým vznikol silný regionálny celok zastupujúci 78 členov na výmere viac ako 53.000 hektárov poľnohospodárskej pôdy. V tejto súvislosti opätovne otvoril aj odbornú diskusiu o povinnom členstve v SPPK ako o jednom z nástrojov na posilnenie stavovskej reprezentácie poľnohospodárov.
Rok 2025 minister označil za historicky prelomový z pohľadu financovania sektora. Po problémoch z minulých rokov sa podľa neho podarilo stabilizovať systém priamych platieb a urýchliť ich vyplácanie. „Priame platby dnes na Slovensku fungujú. Využili sme maximálne možné preddavky a ešte pred 1. decembrom dostal sektor viac ako 340 miliónov eur z celkového balíka 600 miliónov eur,“ uviedol Takáč.
Zásadným úspechom bolo podľa neho aj dočerpanie Programu rozvoja vidieka, kde hrozilo prepadnutie významných prostriedkov. „Za dva roky sa podarilo vyčerpať historicky najväčší objem peňazí na projektové výzvy, čím sa zabránilo prepadnutiu nevyčerpaných zdrojov a ich návratu do rozpočtu EÚ,“ doplnil minister.
Minister pomenoval potrebu zmeny štruktúry slovenského poľnohospodárstva. „Model založený na troch - štyroch komoditách bez živočíšnej výroby nemá budúcnosť. Slovensko musí ísť cestou špecializácie, pridanej hodnoty, ovocia, zeleniny a chovu hospodárskych zvierat,“ povedal Takáč.
Diskusia sa dotkla aj budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2028. Minister upozornil na riziká návrhu Európskej komisie, najmä na zníženie rozpočtu o približne 30 % a povinné stropovanie priamych platieb na úrovni 100.000 eur. „Povinné stropovanie je pre Slovensko červenou čiarou. Znamenalo by likvidáciu našich fariem. V tejto téme spolupracujeme s Nemeckom, Českom a ďalšími krajinami,“ povedal. Ubezpečil zároveň, že aj pri prípadnom vzniku tzv. superfondu sa administratíva pre farmárov nezhorší a PPA zostane hlavným vykonávateľom podpôr.
„Pre Slovensko je tisíckrát väčším problémom Ukrajina než dohoda Mercosur. Na Ukrajine neprodukujú malí farmári, ale nadnárodné spoločnosti, ktoré nemusia dodržiavať prísne európske normy,“ podčiarkol.
Agrominister dodal, že napriek konsolidácii verejných financií rezort neplánuje krátiť národné podpory a štátnu pomoc. „Štátnu pomoc považujem za základ stability sektora. Konsolidujeme na sebe, nie na poľnohospodároch,“ uzavrel Takáč.
Minister ocenil kroky smerujúce k reorganizácii regionálnych komôr, najmä zlúčenie RPPK Trenčín a RPPK Bánovce nad Bebravou, ktorým vznikol silný regionálny celok zastupujúci 78 členov na výmere viac ako 53.000 hektárov poľnohospodárskej pôdy. V tejto súvislosti opätovne otvoril aj odbornú diskusiu o povinnom členstve v SPPK ako o jednom z nástrojov na posilnenie stavovskej reprezentácie poľnohospodárov.
Rok 2025 minister označil za historicky prelomový z pohľadu financovania sektora. Po problémoch z minulých rokov sa podľa neho podarilo stabilizovať systém priamych platieb a urýchliť ich vyplácanie. „Priame platby dnes na Slovensku fungujú. Využili sme maximálne možné preddavky a ešte pred 1. decembrom dostal sektor viac ako 340 miliónov eur z celkového balíka 600 miliónov eur,“ uviedol Takáč.
Zásadným úspechom bolo podľa neho aj dočerpanie Programu rozvoja vidieka, kde hrozilo prepadnutie významných prostriedkov. „Za dva roky sa podarilo vyčerpať historicky najväčší objem peňazí na projektové výzvy, čím sa zabránilo prepadnutiu nevyčerpaných zdrojov a ich návratu do rozpočtu EÚ,“ doplnil minister.
Minister pomenoval potrebu zmeny štruktúry slovenského poľnohospodárstva. „Model založený na troch - štyroch komoditách bez živočíšnej výroby nemá budúcnosť. Slovensko musí ísť cestou špecializácie, pridanej hodnoty, ovocia, zeleniny a chovu hospodárskych zvierat,“ povedal Takáč.
Diskusia sa dotkla aj budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2028. Minister upozornil na riziká návrhu Európskej komisie, najmä na zníženie rozpočtu o približne 30 % a povinné stropovanie priamych platieb na úrovni 100.000 eur. „Povinné stropovanie je pre Slovensko červenou čiarou. Znamenalo by likvidáciu našich fariem. V tejto téme spolupracujeme s Nemeckom, Českom a ďalšími krajinami,“ povedal. Ubezpečil zároveň, že aj pri prípadnom vzniku tzv. superfondu sa administratíva pre farmárov nezhorší a PPA zostane hlavným vykonávateľom podpôr.
„Pre Slovensko je tisíckrát väčším problémom Ukrajina než dohoda Mercosur. Na Ukrajine neprodukujú malí farmári, ale nadnárodné spoločnosti, ktoré nemusia dodržiavať prísne európske normy,“ podčiarkol.
Agrominister dodal, že napriek konsolidácii verejných financií rezort neplánuje krátiť národné podpory a štátnu pomoc. „Štátnu pomoc považujem za základ stability sektora. Konsolidujeme na sebe, nie na poľnohospodároch,“ uzavrel Takáč.