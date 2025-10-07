< sekcia Ekonomika
Otvárajú odbornú prípravu pre projektantov pozemkových úprav
Bratislava 7. októbra (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR poverilo Komoru pozemkových úprav SR organizáciou odbornej prípravy na získanie oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav pre fyzické osoby. Ide o významný krok, keďže odborná príprava projektantov sa na Slovensku uskutoční po viac ako dvoch desaťročiach, uviedol v utorok rezort pôdohospodárstva.
„Pozemkové úpravy sú jedným zo základných nástrojov racionálneho usporiadania krajiny a efektívneho využívania poľnohospodárskej pôdy. Aby sa tento proces mohol posunúť dopredu, potrebujeme kvalifikovaných odborníkov s aktuálnymi znalosťami. Som preto rád, že po dlhých rokoch sa podarilo obnoviť systém prípravy a skúšok projektantov,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).
Odborná príprava bude trvať 120 hodín a uskutoční sa od 10. novembra do 3. decembra formou kombinovaných prednášok. Prezenčná časť sa uskutoční v priestoroch Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR na Botanickej ulici v Bratislave. Po ukončení kurzu budú účastníci môcť absolvovať skúšku pred komisiou ministerstva, ktorej úspešné zvládnutie je podmienkou získania oprávnenia. Predpokladaný termín skúšky je február 2026.
„Pre Komoru pozemkových úprav SR je obnova tejto prípravy veľkou zodpovednosťou, ale aj príležitosťou podporiť generáciu odborníkov, ktorí budú formovať krajinu Slovenska na ďalšie desaťročia,“ doplnil predseda predstavenstva Komory pozemkových úprav SR Vladimír Uhlík.
Záujemcovia môžu zasielať žiadosti o absolvovanie odbornej prípravy do 15. októbra 2025 na adresu ministerstva: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia legislatívy - odbor pozemkových úprav, Dobrovičova 12, Bratislava, alebo e-mailom na opravnenia.ppu@land.gov.sk.
