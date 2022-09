MPRV: Poľnohospodárstvo v roku 2021 vykázalo zisk 208,9 milióna eur

Bratislava 4. septembra (TASR) - Poľnohospodárstvo v SR dosiahlo za rok 2021 kladný výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 208,9 milióna eur. V roku 2020 vykázalo zisk na úrovni 66 miliónov eur. Vyplýva to z tzv. zelenej správy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR za minulý rok.



"Výsledok hospodárenia v roku 2021 bol ovplyvnený najmä nárastom tržieb za vlastné výrobky rastlinného pôvodu, ktoré tvorili v priemere 34-percentný podiel na celkových výnosoch podnikov poľnohospodárskej prvovýroby," uviedol rezort pôdohospodárstva.



Celkové výnosy sa v roku 2021 podľa správy medziročne zvýšili o 12,1 % na 3,661 miliardy eur, náklady o 7,9 % na 3,452 miliardy eur. Pridaná hodnota v poľnohospodárskom odvetví vlani vzrástla o 20,9 % na 576,3 milióna eur. Tržby za vlastné výrobky sa zvýšili o 11,6 % na 1,987 miliardy eur.



Rozhodujúcu úlohu v ekonomike poľnohospodárskych podnikov mali podľa MPRV v roku 2021 podpory, bez ktorých by bola väčšina podnikov stratová. Celkový objem finančnej podpory slovenskému poľnohospodárstvu sa medziročne znížil na 798 miliónov eur, z toho 66 % bolo poskytnutých zo zdrojov EÚ. Podiel celkových podpôr na výnosoch v rámci poľnohospodárstva dosiahol 22 % a v prípade priamych platieb to bolo 10 %.