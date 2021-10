MPRV: Pozemkový fond by v roku 2022 mal dosiahnuť schodok 920.664 eur

Bratislava 13. októbra (TASR) - Slovenský pozemkový fond (SPF) by v roku 2022 mal dosiahnuť v metodike ESA 2010 bez finančných operácií schodok 920.664 eur, v roku 2023 prebytok 407.880 eur a v roku 2024 schodok 92.120 eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu SPF na roky 2022 až 2024 z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý by mala vo štvrtok (14. 10.) schváliť vláda.



Nedaňové príjmy v roku 2022 sú podľa materiálu rozpočtované vo výške 20.342.100 eur, čo je pokles oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 o 5.797.900 eur a zníženie oproti schválenému strednodobému plánu na rok 2022 o 4.700.000 eur. Oproti skutočnosti k 31. decembru 2020 sa nedaňové príjmy na rok 2022 znižujú o 8.886.762 eur, a to z dôvodu zníženia príjmov z podnikania (prenájom pôdy, ako aj kapitálových príjmov z predaja pozemkov). Skutočné príjmy celkom za rok 2020 dosiahli výšku 29.228.862 eur.



Výdavková časť navrhovaného rozpočtu SPF na rok 2022 je rozpočtovaná vo výške 21.262.764 eur, čo je zvýšenie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021 indexom 110,0 a predstavuje zvýšenie finančných prostriedkov o 1.939.279 eur. Oproti schválenému strednodobému plánu rozpočtu predstavuje plánovaný objem zvýšenie o 1.341.406 eur.