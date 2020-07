Začala registrácia žiadateľov o Zelenú naftu v roku 2020

Bratislava 8. júla (TASR) – Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala s registráciou slovenských poľnohospodárov pre opatrenia Zelená nafta v roku 2020. Výzva na registráciu žiadateľov je určená pre oprávnených žiadateľov, ktorí ešte nie sú zaregistrovaní v DataCentre.



Sumou 30 miliónov eur agrorezort podporí špecializovanú rastlinnú a živočíšnu výrobu s cieľom zvýšenia sebestačnosti. Aktiváciu konta je potrebné zaslať v termíne do 7. augusta. Informoval o tom Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.



Zelená nafta 2019+ je podľa Hrežíka podpora poľnohospodárskej prvovýroby vo forme vrátenia časti spotrebnej dane z minerálnych olejov, a to vo výške vyčíslenej na základe štandardizovanej spotreby pohonných látok na 1 hektár konkrétnej poľnohospodárskej plodiny a na 1 kus hospodárskych zvierat, u hydiny je tento výpočet na 1000 kusov. V živočíšnej výrobe bude podpora zameraná na chov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní, hydiny a včiel. V rastlinnej výrobe pôjde predovšetkým o vybrané druhy ovocia, zeleniny, strukovín, okopanín, ako napríklad zemiaky a cukrová repa. Nechýbajú ani olejniny, ako mak či ľan. Podporené bude tiež pestovanie chmeľu, viniča či liečivých rastlín.



Žiadateľom o Zelenú naftu je podľa Hrežíka umožnené podávať žiadosti elektronicky. Cieľom elektronizácie je zefektívnenie, zjednodušenie a stransparentnenie priebehu administrácie podporného opatrenia na strane žiadateľov aj na strane PPA. Tá tento týždeň zverejnila výzvu pre oprávnených žiadateľov k povinnej registrácii v DataCentre prostredníctvom formulára žiadosť o aktiváciu konta.



Hrežík upozornil, že výzva na registráciu žiadateľov je určená pre oprávnených žiadateľov na podporné opatrenie Zelená nafta 2020, ktorí ešte nie sú zaregistrovaní v DataCentre. Oprávnení žiadatelia na rok 2020, ktorí sa registrovali v roku 2019 na čerpanie štátnej pomoci na podporné opatrenie vo forme úľav na environmentálnych daniach, nie sú povinní sa opäť registrovať. Ak vznikla zmena údajov už zaregistrovaným subjektom v systéme ITMS2014+, je potrebné vykonať ich aktualizáciu pred podaním žiadosti o Zelenú naftu. Žiadosť o aktiváciu konta je potrebné zaslať do DataCentra do 7. augusta. Portál na registráciu je dostupný na webovom odkaze https://www.itms2014.sk/



Ako dodal, podanie žiadosti o aktiváciu konta nenahrádza samotné podanie žiadosti o poskytovanie pomoci Zelená nafta 2020. Ak má žiadateľ záujem o čerpanie štátnej pomoci na podporné opatrenie vo forme úľav na environmentálnych daniach a neregistroval sa v DataCentre v roku 2019, musí podať žiadosť o poskytovanie pomoci na základe výzvy, ktorú zverejní PPA na svojom webovom sídle. Bližšie informácie k podpornému opatreniu Zelená nafta 2020 sú dostupné na stránke PPA.