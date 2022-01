Agrorezort: Miestne akčné skupiny dostanú alokáciu 205 mil. eur

Bratislava 14. januára (TASR) – V súčasnom programovom období bola miestnym akčným skupinám (MAS) pridelená na realizáciu stratégie miestneho rozvoja alokácia vo výške 205 miliónov eur - zdroje z Programu rozvoja vidieka (PRV) SR na roky 2014 až 2022 a zdroje z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na štvrtkové (13. 1.) vyjadrenia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).



"V rámci prechodného obdobia PRV SR na roky 2014 až 2022 sa finančné prostriedky navýšia o čiastku 40,7 milióna eur a 13 miliónov eur zo zostatku z nepridelených finančných prostriedkov pri výbere MAS, teda suma 53,7 milióna eur sa pridelí v rámci dodatočnej alokácie pre MAS," priblížil agrorezort.



Zároveň sa v rámci PRV SR na roky 2014 až 2022 predpokladá vyhlásenie výzvy pre malé obce zo zdrojov prechodného obdobia v rámci opatrenia 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie, kde je k dispozícii alokácia 20 miliónov eur.



"Dávame na pozornosti, že bude dochádzať k prekryvu dvoch programových období, v rámci ktorých sa bude na základe vyššie uvedených skutočností akumulovať na vidieku dostatok finančných prostriedkov na realizáciu aktivít vrátane alokovanej sumy 166,7 milióna eur na Intervenciu LEADER v rámci Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ," podčiarklo ministerstvo pôdohospodárstva.



Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS 13. januára uviedol, že podpora vidieka je hlavne o území a komunitách, na čo MPRV zabúda. Združenie podľa neho uplatnilo viacero zásadných pripomienok k návrhu budúcej CAP EÚ. V pondelok (10. 1.) na tripartite podľa neho upozornilo na viaceré problémy a následne žiadalo ich vyriešenie v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



Predložený strategický materiál podľa Kaliňáka predstavuje rámec pre definovanie vidieckych oblastí. ZMOS preto požaduje zdôraznenie tejto skutočnosti v predloženom dokumente.



ZMOS podľa neho zároveň požaduje zvýšenie alokácie pre miestne akčné skupiny na úroveň alokácie súčasného programového obdobia. Navrhovaná alokácia pre intervenciu, Spolupráca – LEADER, nezabezpečí kontinuálny, komplexný a udržateľných rozvoj vidieckeho územia prostredníctvom etablovaných štruktúr verejno-súkromných aktérov a partnerov v území – miestnych akčných skupín.