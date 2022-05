Agrorezort: Ak má Lapšanský príležitosť, zhodí vinu za ceny na štát

Bratislava 26. mája (TASR) – Predseda Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Milan Lapšanský si nájde vždy príležitosť, aby zhodil vinu za nárast cien vstupov výroby na štát. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na Lapšanského vyjadrenia o tom, agrorezort nie je schopný spraviť pre potravinárov nič.



Podľa MPRV sa treba pozrieť na to, kto do roku 2020 viedol agrorezort a ako efektívne sa darilo čerpať peniaze z eurofondov na investície v potravinárstve. "Ak by neskončili u korupčníkov, prevádzky by boli modernejšie, šetrili by energie, pracovnú silu, a teda aj finančné náklady v aktuálnej narastajúcej inflácii a zdražovaní," poznamenalo agroministertvo.



"S pánom Lapšanským sme sa pokúšali rokovať o aktuálnej situácii a predostrieť mu riešenia a plánované opatrenia. Žiaľ, naša snaha nepadla na úrodnú pôdu aj napriek tomu, že ako bývalý generálny riaditeľ na sekcii potravinárstva a obchodu MPRV SR dobre vie, že MPRV nemôže vstupovať do cenotvorby potravín," podčiarklo MPRV.



"K jeho výhradám, že MPRV SR neurobilo nič, uvádzame, že od konca apríla do 10. júna môžu potravinári vypĺňať dotazník, na základe ktorého im MPRV poskytne mimoriadnu finančnú pomoc v aktuálnej situácii extrémneho zdražovania. Na túto pomoc je vyčlenených 8 miliónov eur, ktorú im po uzatvorení a vyhodnotení dotazníka zašleme do konca júla 2022. Na základe dát z tohto dotazníka mimoriadnej pomoci plánujeme v druhom polroku 2022 aktivovať schému štátnej pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu. Ide o mimoriadny dočasný rámec pre potravinárov a peniaze sa k nim dostanú najneskôr do konca roka 2022, pretože je to schéma, ktorú musí schváliť Európska komisia," zdôraznil agrorezort.



MPRV tiež pripravilo Návrh na zabezpečenie dostatočného množstva energií a ich dodávok do potravinárskeho priemyslu. "Ten je po medzirezortnom pripomienkovom konaní a finalizujeme ho," poznamenalo ministerstvo pôdohospodárstva.



Agrorezort dodal, že vďaka nasadeniu aktuálneho vedenia MPRV SR a Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) sa podarilo akreditáciu a tiež reputáciu PPA prinavrátiť. "Potravinári a medzi nimi pekári sa tak konečne dostanú aj k projektovým eurofondovým peniazom, o ktoré Slovensko takmer prišlo vďaka pôsobeniu predošlej garnitúry vrátane pôsobenia pána Lapšanského na MPRV SR,“ dodal odbor komunikácie ministerstva pôdohospodárstva.



"Pekári, cukrári i cestovinári zažívajú najturbulentnejšie obdobie v histórii samostatného Slovenska. Žiaľ, pekári nedostali žiadnu pomoc počas pandémie a ani počas vojny. Nedisponujú už žiadnymi rezervami, ktorými by mohli tlmiť rastúce náklady. Mrzí nás, že to v konečnom dôsledku v rastúcich cenách vnímajú predovšetkým slovenskí spotrebitelia. Ani štvrť roka od začiatku vojny, ktorá sa začala 24. februára, však nebol agrorezort schopný spraviť pre potravinárov absolútne nič," uviedol vo štvrtok predseda predstavenstva SZPCC Lapšanský.