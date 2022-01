S. Vlčan: Musíme sa zodpovedne pripraviť na nové eurofondové obdobie

Bratislava 1. januára (TASR) - Prioritou agrorezortu v roku 2022 bude vyčerpať maximum eurofondov z končiaceho sa programového obdobia tak, aby pôdohospodárom a potravinárom pomohli preklenúť neľahkú dobu spojenú s COVID-19 a výrazným zdražovaním vstupov. Uviedol to pre TASR minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO).



"Zároveň sa musíme zodpovedne pripraviť na nové eurofondové obdobie. Som presvedčený, že sme pripravili kvalitnú Intervenčnú stratégiu, ktorá dostane podporu našej vlády a aj súhlas Európskej komisie," priblížil.



Agrorezort bude podľa neho pozornosť venovať tzv. uhlíkovej banke. "Drevo je z hľadiska zelenej ekonomiky, ktorú presadzuje EÚ, ideálnym materiálom, pretože ukladá CO2 z atmosféry. V slovenských lesoch prirastie za každých 2,6 sekundy jeden meter kubický dreva. Ten viaže 250 kg uhlíka a priemerne zadrží až 400 litrov vody, čo má v boji s klimatickou zmenou kľúčový význam," podčiarkol.



"Začali sme sa intenzívne zaoberať aj opatreniami na zadržiavanie vody v krajine programom adaptácie pôvodne odvodňovacích kanálov hydromelioračnej výstavby na vodozádržné," poznamenal Vlčan.



Najprirodzenejšou a najjednoduchšou cestou je podľa neho budovanie krajinných prvkov, ako sú remízky, poldre, kanály, nádrže, jazierka, malé priehradky, vďaka ktorým dažďová voda neodtečie z krajiny, ale zostane v nej, zásobuje podzemné vody, biosféru v danom území, podporuje fotosyntézu a ukladanie uhlíka, čo je kľúčom pri spomalení klimatickej zmeny.



Riešenie zadržiavania vody v krajine si však podľa Vlčana vyžaduje mať usporiadané pozemky. "A to je jeden z najväčších problémov v agrorezorte, ktorý nás dokonca presahuje. Neusporiadané vlastnícke vzťahy sú veľmi častou príčinou, prečo sa nejaký projekt alebo zámer nedá zrealizovať, aj keď sú na to peniaze. Starostovia a primátori vedia veľmi dobre, o čom hovorím. Ak by malo ísť sceľovanie pozemkov tak pomaly a draho ako doteraz, stálo by to ešte miliardu eur a trvalo by to ďalších minimálne 30 rokov," upozornil.



"Začali sme preto spolupracovať s Právnickou fakultou Univerzity Komenského, ktorá rieši projekt o pozemkovej legislatíve. Vkladám do nich veľkú dôveru, že nám pomôžu s riešením, ako pohnúť s komasáciami," dodal minister.