MPRV: Salmonela vo firme, ktorú podozrieva P. Linhart sa nepotvrdila

Bratislava 1. septembra (TASR) - Prítomnosť salmonely vo firme, ktorú nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a kandidát mimoparlamentnej strany Hlas-SD Patrick Linhart podozrieva, sa nepotvrdila. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, v reakcii na stredajšie (30. 8.) Linhartove vyjadrenia.



"Na základe tvrdení pána poslanca si minister (pôdohospodárstva) Jozef Bíreš vyžiadal stanovisko miestne príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) v Košiciach, ktorá mu potvrdila, že na základe doterajšieho výkonu úradných veterinárnych kontrol sa v predmetnej prevádzkarni nezistila prítomnosť salmonely vo vyšetrovaných úradných vzorkách hydinového mäsa," spresnil agrorezort.



U prevádzkovateľa potravinárskeho podniku v Rozhanovciach sa podľa MPRV pravidelne jedenkrát do mesiaca vykonávajú úradné veterinárne kontroly. "Posledná kontrola bola vykonaná 18. augusta 2023," doplnilo ministerstvo pôdohospodárstva.



"Pokiaľ ide o obchodno-podnikateľské aktivity, sídla firiem alebo hospodársku súťaž, táto agenda nie je v kompetencii MPRV, čo by malo byť pánovi poslancovi známe," dodal agrorezort.



Patrícia Medveď Macíková, hovorkyňa Hlasu, 30. augusta informovala, že Linhart podal trestné oznámenie pre podozrenie z korupcie, ako aj na ohrozovanie verejného zdravia v súvislosti so spoločnosťou, ktorú podozrieva okrem iného z falšovania pôvodu kuracieho mäsa dodávaného do obchodnej siete.



Potravinárska spoločnosť sa podľa Linhartových informácií pod iným menom sťahuje pôsobiť inam. Agrominister Bíreš sa podľa Linharta len prizerá a nekoná, nekonal niekoľko mesiacov a nekoná vôbec ani teraz. Pritom je daná firma známa pre podvody, ako je falšovanie pôvodu kuracieho mäsa dodávaného do jedného z najväčších obchodných reťazcov.



"Firma, ktorá údajne predávala do obchodov a škôl kurčatá so salmonelou, pričom falšovala nielen pôvod, ale údajne aj výsledky laboratórnych testov, sa práve v týchto minútach balí a po rokoch údajných podvodov beztrestne navždy mizne. Vo svojej 'činnosti' bude však pokračovať podľa slov bývalých zamestnancov i naďalej, a to na južnom Slovensku. Majitelia založili už aj ďalšiu firmu, cez ktorú údajne práve prebieha i naďalej predaj ich 'produktov'," dodal Linhart.