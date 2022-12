Rezort pôdohospodárstva: Sebestačnosť v jedlom oleji je realitou

Bratislava 2. decembra (TASR) – Memorandum o porozumení pre zabezpečenie produkcie surového repkového oleja vyrábaného v súlade s požiadavkami na potravinársku kvalitu na území SR, ktoré začiatkom apríla 2022 podpísal minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nom. OĽANO) s predstaviteľmi akciovej spoločnosti Poľnoservis, sa postupne napĺňa. Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Spoločnosť podľa agrorezortu dokončuje výstavbu zariadenia v jej závode v Leopoldove, ktoré čoskoro zabezpečí spracovanie dostatočného množstva slovenského oleja pre potreby slovenských spotrebiteľov. Výstavba tzv. degummingu (odslizenie) s maximálnou ročnou výrobnou kapacitou 76.000 ton by mala byť hotová 31. decembra 2022.



Spoločnosť podľa MPRV pripravila štúdiu realizovateľnosti, k čomu ju aj zaviazalo memorandum. Podľa jej záverov je ešte potrebné urobiť ďalšie investície do zariadení tak, aby bola možná produkcia jedlého repkového oleja. Takto vyrobený rastlinný olej by však nebol podľa záverov štúdie konkurencieschopný. Preto v prípade, že nastane situácia s nedostatkom rastlinného oleja v SR, bude MPRV jedlý repkový olej rafinovať partnerská spoločnosť Poľnoservisu v susednej krajine.



"K podpisu memoranda sme pristúpili po vypuknutí vojny na Ukrajine z obavy, že môže dôjsť k výpadkom zásobovania niektorými komoditami. To sa napokon nepotvrdilo. Dnes sme už však pripravení na akúkoľvek situáciu v súvislosti s potravinárskym olejom, jeho celoročnú slovenskú spotrebu – asi 50.000 ton oleja, dokážeme vďaka spolupráci s Poľnoservisom zabezpečiť takmer okamžite," vysvetlil Vlčan.



MPRV dodalo, že na Slovensku sa ročne vypestuje vyše 400.000 ton repky olejnej, aktuálne sa z nej ale na Slovensku nevyrába rafinovaný olej potravinárskej kvality. V súčasnosti sa v SR spracováva na technický olej a kŕmnu surovinu, približne polovica sa vyváža do zahraničia. Až 97 % jedlého rastlinného oleja sa dováža zo zahraničia, iba 3 % sa lisujú na Slovensku.



Poľnoservis, a. s., so sídlom v Leopoldove, pôsobí na trhu od roku 2011 a zaoberá sa lisovaním oleja z repkového semena. Spracuje ročne viac ako 230.000 ton semena repky, pričom sa vyrobí viac ako 100.000 ton oleja a asi 130.000 ton repkových šrotov.