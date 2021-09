Agrorezort si je vedomý situácie na trhu s hydinou

Bratislava 28. septembra (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR si je vedomé nepriaznivej situácie na trhu s jatočnou hydinou a hydinovým mäsom. Je zároveň pripravené stretnúť sa so zástupcami Únie hydinárov Slovenska a hľadať spoločné rgiešenia. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v reakcii na vyjadrenia únie hydinárov.



„Narastajúce ceny krmív a energií spôsobujú zvýšené náklady chovateľom vo všetkých sektoroch živočíšnej výroby. Predovšetkým sú však narastajúcimi cenami komodít na výrobu kŕmnych zmesí ovplyvnené chovy monogastrických zvierat (hydina, ošípané), v ktorých náklady na krmivá pokrývajú viac ako polovicu celkových nákladov na produkciu jatočných zvierat," priblížilo MPRV.



V rámci pomoci chovateľom hydiny sa aj v tomto roku v rámci kontraktu medzi MPRV SR a Národným centrom poľnohospodárstva a potravinárstva držiteľom chovov hydiny vyplatí podľa agrorezortu 3.017.124,60 eura podľa údajov v Centrálnom registri hospodárskych zvierat, a to za poskytnuté zootechnické a plemenárske informácie.



MPRV dodalo, že Slovensko spolu s ďalšími členskými štátmi už dlhodobo upozorňuje na nepriaznivú situáciu v jednotlivých sektoroch živočíšnej výroby Európsku komisiu a žiada o starostlivý monitoring situácie a využitie možností výnimočných finančných opatrení a ďalších možností pomoci, ktoré sú v súlade s pravidlami spoločnej organizácie trhu.



Riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár v utorok informoval, že situácia na Slovensku v chove a spracovaní hydiny je už dlhodobo nepriaznivá a aj v roku 2021 sa neustále zhoršuje.



„Od začiatku tohto roku zaznamenávame neustály rast výrobných nákladov v chove hydiny. Či už sú to ceny energií, pohonných látok, ceny práce spôsobené rastom minimálnej mzdy, príplatkami počas sviatkov a za prácu v noci, nemalé boli aj náklady na dezinfekčné prostriedky a iné protipandemické opatrenia," priblížil.



Najvýraznejší nárast podľa Molnára však zaznamenávajú hydinári u cien kŕmnych zmesí pre hydinu. Od začiatku roku 2021 vzrástli ceny kŕmnych zmesí pre hydinu o 20 % a spôsobili rast nákladov na chov hydiny o 8 centov/kilogram (kg). Z dôvodu rastu cien krmív vzrástli počas roku 2021 aj ceny jednodňových kurčiat o 5 %.



V prípade, ak nepríde k prijatiu účinných a dlhodobých opatrení na ochranu a podporu domáceho hydinového mäsa a vajec, v najbližšom období bude podľa Molnára produkcia živej jatočnej hydiny a hydinového mäsa na Slovensku naďalej rapídne klesať a sebestačnosť sa môže dostať iba na úroveň okolo 30 %.