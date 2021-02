Slovenská jahňacina poputuje do Číny

Bratislava 9. februára (TASR) – Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinou správou (ŠVPS) SR a Zväzom chovateľov oviec a kôz podaril významný úspech v oblasti exportu. Zavŕšila sa tak niekoľkoročná snaha aj v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Pekingu a Veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky v SR týkajúca sa exportu kvalitného slovenského ovčieho a kozieho mäsa do tejto ázijskej krajiny. Informovala o tom hovorkyňa MPRV Anežka Šrojta Hrdá.



Spresnila, že agrorezortu sa začiatkom týždňa podaril výrazný pokrok v oblasti zahraničnej spolupráce. Na pôde Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v SR prišlo začiatkom týždňa k podpisu významného dokumentu na export ovčieho a kozieho mäsa. Protokol o inšpekčných, karanténnych, veterinárnych a hygienických požiadavkách na ovčie a kozie mäso určené na vývoz zo Slovenska do Číny uzavreli medzi sebou ŠVPS SR a Generálna administratíva colnej správy Čínskej ľudovej republiky (GACC).



Podpis protokolu predstavuje podľa hovorkyne dôležitý posun v niekoľkoročnom úsilí oboch strán a významný úspech slovenskej diplomacie pre Slovensko. Uzavretiu týchto protokolov predchádzalo zo slovenskej strany zaslanie rozsiahlych dotazníkov a ich pozitívne vyhodnotenie čínskym partnerom. V ďalšom kroku sa bude realizovať individuálne schvaľovanie našich prevádzkarní, ktoré prejavia záujem o export.