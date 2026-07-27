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Agrorezort: SR čelí výrazne zvýšenému riziku vzniku lesných požiarov
Agrorezort upozornil, že aktuálny vývoj v mnohých krajinách Európy, ktoré zápasia s rozsiahlymi lesnými požiarmi a extrémnymi horúčavami, je jasným varovaním.
Autor TASR
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Bratislava 27. júla (TASR) - Slovensko čelí v týchto dňoch výrazne zvýšenému riziku vzniku lesných požiarov. Dlhodobé vysoké teploty, sucho a miestami aj silný vietor vytvárajú mimoriadne nebezpečné podmienky, pri ktorých môže aj malý zdroj ohňa spôsobiť rozsiahly požiar s vážnymi následkami. Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
Agrorezort upozornil, že aktuálny vývoj v mnohých krajinách Európy, ktoré zápasia s rozsiahlymi lesnými požiarmi a extrémnymi horúčavami, je jasným varovaním, že podobné situácie môžu nastať aj na Slovensku. Klimatické podmienky zvyšujú pravdepodobnosť rýchleho šírenia požiarov, ktoré ohrozujú životy ľudí, prírodu, majetok aj kritickú infraštruktúru. Väčšina lesných požiarov pritom nevzniká prirodzene, ale v dôsledku ľudskej nedbanlivosti. Aj zdanlivo bezvýznamné konanie - odhodený cigaretový ohorok, nezahasené ohnisko či parkovanie vozidla na suchej tráve - môže mať katastrofálne následky.
„Apelujeme preto na všetkých návštevníkov lesov a prírody, aby dôsledne dodržiavali zásady bezpečného správania. V lesoch a ich ochrannom pásme sa odporúča najmä nezakladať oheň a nepoužívať otvorený plameň mimo vyhradených miest, nefajčiť a neodhadzovať cigaretové ohorky, negrilovať v rizikových lokalitách, nenechávať v prírode sklenené fľaše ani iný odpad, ktorý môže prispieť k vzniku požiaru, nepoužívať pyrotechniku, neparkovať vozidlá na suchej tráve alebo na miestach, kde môže horúci podvozok zapríčiniť vznietenie porastu. Pri spozorovaní dymu alebo požiaru je potrebné okamžite volať na tiesňové linky 150 alebo 112,“ zdôraznilo MPRV.
„Zároveň žiadame verejnosť, aby rešpektovala prípadné zákazy vstupu do lesov a riadila sa pokynmi hasičov, lesníkov a ďalších zodpovedných zložiek,“ podčiarklo ministerstvo pôdohospodárstva.
Agrorezort dodal, že ochrana slovenských lesov je spoločnou zodpovednosťou všetkých. V období extrémnych horúčav rozhoduje o bezpečnosti každé zodpovedné správanie. Stačí jediná chvíľa nepozornosti a následky môžu byť nenahraditeľné - pre prírodu, ľudské životy aj majetok.
Agrorezort upozornil, že aktuálny vývoj v mnohých krajinách Európy, ktoré zápasia s rozsiahlymi lesnými požiarmi a extrémnymi horúčavami, je jasným varovaním, že podobné situácie môžu nastať aj na Slovensku. Klimatické podmienky zvyšujú pravdepodobnosť rýchleho šírenia požiarov, ktoré ohrozujú životy ľudí, prírodu, majetok aj kritickú infraštruktúru. Väčšina lesných požiarov pritom nevzniká prirodzene, ale v dôsledku ľudskej nedbanlivosti. Aj zdanlivo bezvýznamné konanie - odhodený cigaretový ohorok, nezahasené ohnisko či parkovanie vozidla na suchej tráve - môže mať katastrofálne následky.
„Apelujeme preto na všetkých návštevníkov lesov a prírody, aby dôsledne dodržiavali zásady bezpečného správania. V lesoch a ich ochrannom pásme sa odporúča najmä nezakladať oheň a nepoužívať otvorený plameň mimo vyhradených miest, nefajčiť a neodhadzovať cigaretové ohorky, negrilovať v rizikových lokalitách, nenechávať v prírode sklenené fľaše ani iný odpad, ktorý môže prispieť k vzniku požiaru, nepoužívať pyrotechniku, neparkovať vozidlá na suchej tráve alebo na miestach, kde môže horúci podvozok zapríčiniť vznietenie porastu. Pri spozorovaní dymu alebo požiaru je potrebné okamžite volať na tiesňové linky 150 alebo 112,“ zdôraznilo MPRV.
„Zároveň žiadame verejnosť, aby rešpektovala prípadné zákazy vstupu do lesov a riadila sa pokynmi hasičov, lesníkov a ďalších zodpovedných zložiek,“ podčiarklo ministerstvo pôdohospodárstva.
Agrorezort dodal, že ochrana slovenských lesov je spoločnou zodpovednosťou všetkých. V období extrémnych horúčav rozhoduje o bezpečnosti každé zodpovedné správanie. Stačí jediná chvíľa nepozornosti a následky môžu byť nenahraditeľné - pre prírodu, ľudské životy aj majetok.