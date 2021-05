Agrorezort: Máme ideálne podmienky na pestovanie ovocia a zeleniny

Bratislava 10. mája (TASR) - Slovensko má ideálne podmienky na pestovanie ovocia a zeleniny. Zhodli sa na tom na prehliadke sadov v Dunajskej Lužnej pri príležitosti Medzinárodného roka ovocia a zeleniny štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Andrej Gajdoš a zástupcovia ovocinárov a pestovateľov zeleniny na Slovensku.



Ako ďalej informoval hovorca MPRV SR Daniel Hrežík, je viac ako zrejmé, že v SR dopestované plodiny, ktoré nedozrievajú v kamiónoch, majú lepšiu vôňu, chuť aj nutričné hodnoty. Agrorezort podľa neho plánuje počas roka viacero aktivít v tejto oblasti.



"Na Slovensku máme dobré podmienky na pestovanie rôznych druhov ovocia a zeleniny. Je to dané kvalitnou pôdou a podnebím, v ktorom sa naša krajina nachádza. Z toho jedinečného daru, ktorý nám bol nadelený, preto musíme čerpať do budúcnosti, pretože všetky u nás dopestované plody sú bohaté na množstvo vitamínov a cenných látok. Je preto na každom z nás, aby sme podporovali domácich producentov a zároveň prispeli k zlepšovaniu našej životosprávy, zvlášť v pandemickej dobe, ktorá kvári vyše roka nielen našu krajinu," uviedol na stretnutí Gajdoš.



Hlavným cieľom tejto kampane je podľa MPRV zvyšovanie povedomia a zameranie pozornosti na výživové a zdravotné výhody konzumácie ovocia a zeleniny. Ďalej je to podpora rozmanitej, vyváženej a zdravej výživy a životného štýlu konzumáciou ovocia a zeleniny obyvateľmi. Neoddeliteľnou témou Medzinárodného roka ovocia a zeleniny je taktiež znižovanie odpadu v oblasti produkcie a spracovania ovocia a zeleniny, podpora produkcie ovocia a zeleniny, ktorá prispieva k udržateľným potravinovým systémom.



"Konzumácia ovocia a zeleniny má v našej strave osobitý význam. Z hľadiska prirodzených zdrojov vitamínov a minerálnych látok, ide o významnú zložku správnej výživy každého spotrebiteľa. Je dôležité, aby sme uprednostňovali ovocie a zeleninu z domácej produkcie, najmä kvôli zdravotným a výživovým hodnotám, ale aj z dôvodu znižovania emisií a uhlíkovej stopy, ktoré súvisia s dovozom ovocia a zeleniny zo zahraničia. Želám si, aby slovenskí spotrebitelia siahali na pultoch v obchodných sieťach po domácej produkcii, pretože kúpou slovenskej produkcie podporujeme lokálnych pestovateľov a spracovateľov, ako náročnú a ťažkú prácu spojenú s pestovaním ovocia a zeleniny," zdôraznil Jaroslav Remža, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV.



Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN (FAO) a Svetová zdravotnícka organizácia odporúčajú, aby každý dospelý človek konzumoval najmenej 400 gramov ovocia a zeleniny denne, aby sa predišlo chronickým chorobám, ako je rakovina, cukrovka, srdcové choroby a obezita, a tiež aby sa zabránilo nedostatku mikroživín.



MPRV je podľa Hrežíka gestorom projektu programu podpory spotreby ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov u detí a žiakov v školách – pod názvom "Školský program".



"Propagácia a zvyšovanie spotreby ovocia a zeleniny je cestou pre zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva. Ministerstvo sa preto zameriava na konzumáciu zdravých potravín už v školách a snažíme sa podporiť tento návyk už v detstve," uviedol Martin Nevolný, generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva MPRV SR.



Hrežík dodal, že agrorezort sa tento rok plánuje podieľať aj na organizovaní Medzinárodného školiaceho kurzu zameraného na hodnotenie kvality ovocia a zeleniny, v pláne je konferencia o Budúcnosti zeleninárstva na Slovensku a v závere roka seminár Ovocinárskej únie.



Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo rok 2021 za Medzinárodný rok ovocia a zeleniny. Cieľom tohto kroku je výrazné zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny, rozšírenie povedomia o výhodách konzumácie ovocia a zeleniny, ich zdravotné a výživové benefity, presadzovanie zdravej výživy prostredníctvom trvalo udržateľnej výroby a spotreby ovocia a zeleniny.