Agrorezort: Špekulácie na úkor spotrebiteľa nebudeme akceptovať

Bratislava 22. júla (TASR) – V ostatných dňoch sa na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR zhromažďujú informácie o tom, že tradiční slovenskí potravinári majú problémy s dodávaním tovaru najmä do obchodnej siete Kaufland, ktorá podľa nich preferuje cenovú politiku pred kvalitou potravín. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) je touto situáciou vážne znepokojený.



Ako ďalej informoval odbor komunikácie MPRV, v čase, keď kulminuje vojnový konflikt na Ukrajine, ktorý zapríčinil energetickú a cenovú nestabilitu v celej Európe, je neprijateľné, aby sa znižoval štandard potravinovej bezpečnosti štátu. MPRV SR odmieta, aby obchodníci tlačili na kohokoľvek do zmien receptúr a zloženia výrobkov s cieľom zlepšiť svoj profit na úkor spotrebiteľa.



"Cenová politika obchodníkov nemôže víťaziť nad kvalitou potravín. Najmä, ak si uvedomíme, že prioritou agrorezortu je potravinová sebestačnosť a bezpečnosť potravín a podriaďujeme tomu aj financovanie celého sektora. Cez rôzne finančné dotácie zo štátnych i európskych zdrojov sa snažíme dostať prostriedky do potravinárskeho sektora, aby sme udržali kvalitu i cenu potravín na trhu," uviedol Vlčan.



"Rázne preto apelujem na spoločenskú zodpovednosť obchodníkov, a to najmä v tejto dobe, keď potravinári a farmári čelia enormným nárastom vstupov pri svojej činnosti," spresnil agrominister.



Do rezortu ide podľa MPRV tento rok cez výzvy z európskych peňazí takmer 314 miliónov eur. "V týchto dňoch vyhodnocujeme mimoriadnu pomoc pre potravinárov v objeme 8 miliónov eur a len v stredu (20. 7.) sme uzavreli príjem žiadostí na výnimočnú pomoc pre živočíšne komodity v objeme 15,7 milióna eur," doplnil agrorezort.



Deklaruje, že sa nebude nečinne prizerať na to, ako napriek snahe štátu zachrániť celé vertikály naráža na nezmyselný dovoz komodít, ktorých je na Slovensku dostatok.