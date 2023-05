Agrorezort: Nový minister bude venovať cenám potravín veľkú pozornosť

Bratislava 16. mája (TASR) - Vysoké ceny potravín a potravinová inflácia patria medzi otázky, ktorým bude nový minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš so svojím tímom venovať veľkú pozornosť. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na výzvu opozičnej strany Smer-SD, aby pre jej návrhy zákonov o zdražovaní potravín nová vláda požiadala o skrátené legislatívne konanie.



"Nový minister pôdohospodárstva navrhne tiež potrebné opatrenia, ktorým budú predchádzať stretnutia s potravinármi a pôdohospodármi a ďalšími odborníkmi z agrosektora," spresnilo ministerstvo pôdohospodárstva.



Požiadavku strany Smer-SD, aby vláda prijala na skrátené legislatívne konanie návrhy zákonov týkajúcich sa potravinárskeho sektora, vníma MPRV ako požiadavku, ktorú je potrebné podrobiť analýze efektívnosti. Podľa neho sa týka aj ďalších rezortov - hospodárstva, financií či práce.



"S ohľadom na aktuálnu situáciu, a to vymenovanie úradníckej vlády prezidentkou SR 15. mája, nie je možné zrealizovať poctivú a medzirezortnú analýzu do piatka (19. 5.) tohto týždňa," dodalo agroministerstvo.



"Problematika vysokých cien potravín bola dnes témou stretnutia s ministrom pôdohospodárstva, vláda pripravuje riešenia," dodal tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.