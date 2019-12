SR požiadala EK o zrušenie infekčnej oblasti pre africký mor

Bratislava 9. decembra (TASR) – Slovensko oficiálne požiadalo Európsku komisiu (EK) o zrušenie infekčnej oblasti afrického moru ošípaných (AMO) pre chovateľov ošípaných na Slovensku. Vďaka zvoleným opatreniam sa podarilo situáciu s nákazou AMO na Slovensku zastabilizovať. O ďalšom vývoji nákazy na Slovensku však rozhodne zodpovedný prístup chovateľov, poľovníkov a ostatných zainteresovaných strán. Informoval o tom Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"Očakávam, že k zrušeniu infekčnej oblasti na Slovensku, a teda aj k pozastaveniu sprísnených pravidiel pre chovateľov ošípaných a producentov bravčového mäsa, by malo prísť ešte počas tohto mesiaca. Pre chovateľov to bude znamenať uvoľnenie obchodovania s bravčovým mäsom a ošípanými. Naďalej však bude kľúčová zodpovednosť všetkých zainteresovaných strán a najmä chovateľov a poľovníkov, ktorí musia byť mimoriadne obozretní a uvedomovať si všetky riziká prenosu tejto nákazy," uviedla Gabriela Matečná (SNS), podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.



AMO, v relatívne krátkom čase, nekontrolovane zasiahol veľkú časť územia Európy. Na území SR je nákaza AMO naďalej lokalizovaná len v dvoch okresoch (Trebišov a Michalovce). K 9. decembru SR eviduje 24 prípadov u diviaka a 11 prípadov v chove domácich ošípaných. Posledný prípad v chove domácich ošípaných je z 19. augusta tohto roku, odvtedy sa AMO vyskytlo už len u diviačej zveri.



Hrežík zdôraznil, že na území SR naďalej pokračuje intenzívny lov diviačej zveri. Spolupráca s poľovníkmi je na dobrej úrovni, rovnako ako plnenie opatrení. Pretože je šírenie AMO v porovnaní s okolitými krajinami a s ohľadom na charakter tejto nákazy minimálne, opätovne možno konštatovať, že zvolené veterinárne opatrenia sú účinné a správne. Situácia za hranicami Slovenska je však zlá a naďalej pribúdajú nové prípady a rozširuje sa aj územie výskytu. Len pred pár dňami sa AMO priblížilo na hranice Nemecka s Poľskom a opätovne tak táto nákaza ukázala, akú vzdialenosť dokáže prekonať. V okolitých krajinách len v tomto kalendárnom roku zaznamenali už viac ako 5600 potvrdených prípadov AMO u diviačej zveri.



Najviac prípadov je podľa Hrežíka potvrdených v Poľsku, ide o takmer 2100 prípadov, a viac ako 1380 prípadov v Maďarsku. Práve tieto dve krajiny výrazne ohrozujú územie Slovenskej republiky. V bezpečí nie je ani územie susediace s Ukrajinou, kde sa už niekoľko prípadov AMO potvrdilo neďaleko hraničného územia so Slovenskom. V prípade domácich chovov ošípaných počet pozitívnych prípadov presiahol hranicu 1840 nákaz. Len v tomto roku je tak evidovaných takmer 7700 prípadov AMO v okolitých krajinách.



Hrežík pripomenul, že od 21. augusta 2019 je zabezpečená aj distribúcia chladiarenských zariadení pre užívateľov poľovných revírov za účelom efektívneho plnenia nariadeného intenzívneho lovu diviačej zveri. Po pár týždňoch nepretržitej dodávky tieto boxy dostalo už viac ako 360 poľovných revírov.



"Od roku 2014 predstavujú opatrenia, súvisiace s bojom proti tejto chorobe, stále väčšiu záťaž pre štátny rozpočet krajiny, v ktorej sa priamo vykonávajú. Veľmi dôležitou súčasťou boja s týmto vírusom je zabezpečenie dostatočnej informovanosti odbornej i laickej verejnosti," zdôraznila Matečná.



Hrežík dodal, že agrorezort nezaháľa ani s odškodňovaním chovateľov ošípaných, ktorým boli nariadené veterinárne opatrenia. K 9. decembru už dostalo dotáciu osem chovateľov a ďalším 45 chovateľom bude zaslaná v najbližších dňoch.