Podpísala sa zmluva o riešení efektívnych pozemkových úprav

Bratislava 19. novembra (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v piatok podpísali s Právnickou fakultou Univerzity Komenského (PF UK) zmluvu o spolupráci pri riešení výskumného projektu o efektívnych pozemkových úpravách.



"V zmysle uzatvorenej zmluvy očakávame prvé výstupy (výskumu) už začiatkom budúceho roka. Máme to zosúladené s naším vnútrorezortným plánom legislatívnych úloh. Sme si vedomí, že do ďalších parlamentných volieb máme niečo viac ako dva roky, preto by sme chceli pripraviť zmenu potrebnej legislatívy na úseku pozemkového práva do konca volebného obdobia tak, aby sa urýchlil proces usporiadania a zlučovania pozemkov a efektívneho rozdelenia krajiny s cieľom lepšieho výkonu vlastníckeho práva, ale aj realizácie tzv. ekologických opatrení v krajine," priblížil šéf MPRV Samuel Vlčan (nominant OĽANO).



Predseda ÚVO Miroslav Hlivák verí, že výsledky výskumného projektu "sa pretavia" či už do metodickej, školiacej činnosti ÚVO, ale aj do jeho rozhodovacej praxe. "Verím, že v konečnom dôsledku to prinesie osoh občanom SR. Napríklad ak starosta obce chce zabezpečiť nájomné byty, tak v prvom rade musí riešiť, na akom pozemku ich postaví. Aj týmto spôsobom teda prispejeme k tomu, že obec sa dostane k ucelenému územiu, kde môže realizovať akúkoľvek výstavbu pre svojich obyvateľov," poznamenal Hlivák.



Podľa slov predsedu ZMOS-u Branislava Trégera majú obce pri svojom rozvoji problém s rozdrobenosťou vlastníctva pozemkov. "Neusporiadané parcely nám robia veľmi veľký problém aj pri čerpaní eurofondov," podčiarkol Tréger.



"Sme veľmi radi, že odberateľom výstupu z projektu Efektívne pozemkové úpravy budú také významné inštitúcie v SR, ktorými bola potvrdená zmluva. Výsledky akademickej práce sa tak dostávajú aj do aplikačnej praxe, nielen do kníh," dodal prodekan PF UK pre rozvoj Tomáš Strémy.