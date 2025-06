Agrorezort: Vzťahy k poľnohospodárskej pôde by sa mali sprehľadniť

Bratislava 4. júna (TASR) - Užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde by sa mali sprehľadniť. Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR k návrhu zákona o registri užívacích vzťahov k pozemkom, ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).



„Cieľom návrhu zákona je vytvoriť register užívacích vzťahov k pozemkom, ktorý významnou mierou prispeje k prehľadnosti užívacích vzťahov k poľnohospodárskej pôde a výrazne zjednoduší proces v konaní o priamych podporách,“ spresnil agrorezort.



Do registra sa podľa MPRV nebudú zapisovať údaje o užívaní lesných pozemkov, ak tieto pozemky neslúžia poľnohospodárskej výrobe. Takisto návrhom zákona nebudú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov, ktoré upravujú povinnosti evidovania pozemkov na iné účely, napríklad zákon o lesoch alebo katastrálny zákon. Na účely návrhu zákona sa za užívateľa považuje osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.



MPRV dodalo, že návrh zákona upravuje zriadenie registra, obsahové časti registra, údaje o užívateľovi, údaje o pozemku a údaje o užívacom práve k pozemku, ktoré sa budú zapisovať do registra. Návrh tiež upravuje verejnosť a hodnovernosť údajov registra, údaje o obvyklej výške nájomného, ktoré budú súčasťou registra, ďalej konanie o zápise údajov do registra, pôsobnosť orgánov štátnej správy, ako aj priestupky a sankcie za porušenie povinností vymedzených v návrhu zákona.