V Žiarskej kotline sú ukončené všetky projekty pozemkových úprav

Bratislava 10. marca (TASR) – V Žiarskej kotline je ukončených všetkých 28 projektov pozemkových úprav. Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v "Správe o realizácii opatrení na ozdravenie krajiny Žiarskej kotliny a v katastrálnych územiach ležiacich z hľadiska ekologického v narušenej krajine v okresoch Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa", ktorú by v stredu (11. 3.) mal prerokovať a vziať na vedomie vládny kabinet.



"Cieľom predkladanej správy je poskytnúť objektívny obraz o plnení uznesení vlády SR, na základe ktorých boli rezortu pôdohospodárstva uložené úlohy vyplývajúce tiež z Koncepcie usporiadania pozemkového vlastníctva v SR, ako aj z jej aktualizácie," priblížil agrorezort.



Správa podľa MPRV konštatuje konečné a úplné splnenie jednej z vládnych úloh (Žiarska kotlina – ukončených je všetkých 28 projektov pozemkových úprav), opisuje aktuálny stav plnenia v súvislosti s plnením druhej z vládnych úloh (Tatry – z 56 projektov pozemkových úprav je ukončených 48, jeden je ukončený v štádiu zápisu do katastra nehnuteľností a 7 je ešte rozpracovaných).



Informácie uvedené v správe vychádzajú podľa agrorezortu z údajov štvrťročne poskytovaných správnymi orgánmi, ako aj z vlastných zistení z kontrolných dní. Správa sumarizuje plnenie oboch úloh (realizácia pozemkových úprav v rámci Žiarskej kotliny a realizácia pozemkových úprav v katastrálnych územiach ležiacich z hľadiska ekologického v narušenej krajine v okresoch Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa).



Agrorezort dodal, že predkladaný materiál je nelegislatívnej povahy, opisuje súčasný stav ukončovania projektov pozemkových úprav "Žiarska kotlina" a "Tatry", má teda iba informatívny charakter. Na rokovanie vlády SR sa predkladá bez rozporov.