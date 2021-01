D. Hrežík : Výmera lesov na Slovensku z roka na rok rastie

Bratislava/Zvolen 14. januára (TASR) - Výmera lesov na Slovensku predstavuje až 41 % územia a z roka na rok rastie. Informoval o tom Daniel Hrežík z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR s odvolaním sa na správu Forest Europe. Na rozdiel od celosvetového poklesu výmery lesov podľa správy lesnatosť v Európe dlhodobo stúpa, lesy pokrývajú viac ako tretinu európskeho územia.



Hrežík priblížil, že správu s názvom "Stav európskych lesov 2020" v decembri 2020 zverejnil sekretariát celoeurópskeho medzivládneho procesu Forest Europe, ktorý v rokoch 2016 až 2020 hostila Slovenská republika, konkrétne Národné lesnícke centrum vo Zvolene. V poradí už piata správa o stave európskych lesov tak vznikla pod záštitou slovenských odborníkov.



Spresnil, že podľa výsledkov správy výmera lesov v Európe za posledných 30 rokov stúpla až o 9 %. Celková výmera lesov v Európe je 227 miliónov hektárov, čo predstavuje 35 % územia. Keďže sa ťažia iba približne tri štvrtiny objemu dreva, ktoré v európskych lesoch každoročne prirastie, zásoba dreva stúpla od roku 1990 až o 50 %.



Upozornil, že výmera lesných pozemkov a lesných porastov sa aj v SR dlhodobo zvyšuje. Výmera lesných porastov Slovenska je 1,95 milióna hektárov a v porovnaní s rokom 1990 sa zvýšila o 1,5 %. Pred sto rokmi bola pritom lesnatosť Slovenska iba 31 %. Dnes je to až 41 % územia Slovenska, čo je výrazne viac ako podiel výmery lesov v Európe. V krajinách s vysokou lesnatosťou ako je SR, Fínsko, Slovinsko či Rakúsko už podľa Hrežíka nie je veľa priestoru na zvyšovanie lesov.



Takmer štvrtina lesov Európy je podľa Hrežíkových informácií chránená s cieľom zachovania biodiverzity. Za posledných 20 rokov sa výmera lesov zahrnutých do chránených území zvýšila približne o 65 %. Na Slovensku sa v sústavách chránených území nachádza až 63 % z celkovej výmery lesných pozemkov.



Poznamenal, že lesy obhospodarované s prioritným cieľom ochrany pôdy, vody a iných ekosystémových služieb, tzv. ochranné lesy, tvoria približne 32 % celkovej výmery lesov v Európe. Drvivá väčšina európskych lesov je prístupná pre verejnosť, pričom približne 6 % z nich je prioritne určených alebo obhospodarovaných na účely rekreácie širokej verejnosti.



Upozornil, že európske lesy a ich udržateľný manažment je však v ohrození, a to najmä v dôsledku klimatickej zmeny a s ňou súvisiacich častejších výskytov veľkoplošných poškodení, ktoré majú charakter kalamít.



Hrežík dodal, že správa je dostupná na https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/SoEF_2020.pdf