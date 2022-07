Agrorezort: Vývoz surovín, ktoré by mohli chýbať, treba hlásiť

Bratislava 5. júla (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR novelou zákona o potravinách od začiatku júla zaviedlo do platnosti novú oznamovaciu povinnosť.



"Sledujeme ňou dôležitý cieľ zabrániť tomu, aby sa počas výnimočného stavu, núdzového stavu a aj mimoriadnej situácie vyvážali zo Slovenska suroviny v množstvách, ktoré by následne chýbali domácim spracovateľom. Ohlasovacia povinnosť sa týka vývozu poľnohospodárskych a potravinárskych komodít nad 400 ton," spresnil agrorezort.



Vývozca agrokomodity plánovaný export nahlási na MPRV do desiateho dňa kalendárneho mesiaca, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom chce komoditu vyviezť.



"Na základe tohto oznámenia následne posúdime, či vývozom komodity neklesnú na Slovensku jej skladové zásoby pod kritickú hodnotu. Ak takéto riziko nebude hroziť, vývozca môže surovinu exportovať," dodalo ministerstvo pôdohospodárstva.