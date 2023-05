Výzvu na podporu skladovania agroproduktov predĺžili do 9. júna

Bratislava 31. mája (TASR) - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) ako vykonávateľ schémy štátnej pomoci na podporu skladovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine predĺžilo možnosť podávania žiadostí do 9. júna 2023. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Žiadosť a prílohy sa predkladajú prostredníctvom elektronického formulára a zároveň v listinnej podobe. V rámci tejto výzvy je schválený celkový limit finančných prostriedkov v sume 750.000 eur pre všetkých žiadateľov.



Pomoc podľa tejto schémy sa môže poskytnúť na udržanie a podporu poľnohospodárskej prvovýroby, a to formou kompenzácie časti zvýšených nákladov na skladovanie vlastnej produkcie výrobkov poľnohospodárskej prvovýroby alebo časti zvýšených nákladov na skladovanie produkcie výrobkov poľnohospodárskej prvovýroby priamo alebo nepriamo združovaných poľnohospodárskych podnikov.



MPRV dodalo, že v prípade doplňujúcich otázok alebo akýchkoľvek nejasností pri vypĺňaní formulára, žiadateľ môže kontaktovať centrum podpory, a to výlučne elektronicky zaslaním emailu na adresu pomoc2022@nppc.sk.