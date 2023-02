Agrorezort: Vznik NP Podunajsko nemôže byť vecou náhody bez diskusie

Bratislava 20. februára (TASR) - Vznik nového národného parku nemôže byť vecou náhody bez diskusie. Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v súvislosti so vznikom národného parku Podunajsko.



Agrorezort spresnil, že Ministerstvo životného prostredia SR informovalo 19. januára 2023 o poslaneckom zámere zaviazať vládu SR, aby k 30. aprílu 2024 vyhlásila nový národný park Podunajsko. Na základe tejto verejne deklarovanej aktivity sa na rezort pôdohospodárstva oficiálnym listom obrátila Agrárna komora Slovenska (AKS), ktorá združuje 642 poľnohospodárskych subjektov zo Žitného ostrova a ďalších južných okresov Slovenska.



AKS sa obáva vzniku nového národného parku Podunajsko, pretože by zabral značnú časť úrodnej pôdy na Podunajskej nížine označovanej aj ako obilnica Slovenska. Poľnohospodári teda predpokladajú, že budú musieť ukončiť svoje hospodárenie v týchto lokalitách.



Rezort pôdohospodárstva apeluje na poslancov Národnej rady SR, že tak závažné zmeny v území, ako vznik národného parku, určenie ochranných zón, vplyvy na biodiverzitu či hospodársku činnosť by mali s dotknutými stranami komunikovať už pri príprave, aby boli zohľadnené všetky aspekty vyhlásenia národného parku. Aktéri, pôsobiaci v lokalitách budúceho národného parku, by mali vedieť, aké hospodárske činnosti bude a nebude možné v konkrétnom území vykonávať.



MPRV SR je pripravené na podobných návrhoch spolupracovať a poskytnúť svoje odborné kapacity pri príprave vládneho návrhu zákona, ak mu bude predchádzať konštruktívna odborná diskusia.



"Nastal čas na odbornú a verejnú diskusiu, ktorá prinesie odpoveď na otázku, či sa naša krajina nemá viac zamerať na ochranu a rozvoj biodiverzity v už existujúcich národných parkoch, ako umelo zakladať nové či rozširovať zonáciu existujúcich národných parkov," upozornil dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nom. OĽANO).



Pre porovnanie, Slovenská republika má podľa agroministra v súčasnosti deväť národných parkov, ktoré zaberajú 7,5 % rozlohy krajiny. "Susedná Česká republika má štyri parky, ktoré zaberajú 1,5 %, Nemecko 16 parkov, v ktorom je podiel územia parkov k rozlohe krajiny 2,7 % a napríklad Švédsko má 24 národných prakov, ktorých rozloha zaberá 1,6 % rozlohy štátu. Dávam si za domácu úlohu takúto odbornú diskusiu vyvolať," dodal Vlčan.