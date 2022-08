Potravinárom vyplatili z balíka mimoriadnej pomoci takmer 80 percent

Bratislava 5. augusta (TASR) – Národnému poľnohospodárskemu a potravinárskemu centru (NPPC), ktoré je administrátorom mimoriadnej pomoci pre potravinárov, sa doteraz podarilo vyplatiť takmer 6,3 milióna eur žiadateľom, ktorí splnili všetky náležitosti. Doteraz bolo takto vyrovnaných 347 subjektov.



Ako ďalej informoval odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, agrorezort v súčinnosti s NPPC podniká konkrétne kroky na podporu slovenského potravinárstva. Na poskytnutie mimoriadnej pomoci boli vyčlenené prostriedky v celkovom objeme 8 miliónov eur.



Producentom potravín financie podľa MPRV pomôžu čiastočne vykompenzovať vysoké náklady na energie, palivá a aj suroviny, ktorých ceny rastú na celosvetovej úrovni a premietajú sa do cien potravín. NPPC preto posiela túto pomoc potravinárom v čo najkratšom možnom čase.



"O mimoriadnu pomoc požiadalo celkovo 440 subjektov, pričom iba 6 nebolo oprávnených na jej čerpanie. Z 90 žiadateľov, ktorých NPPC požiadalo dodatočne o doplnenie údajov, ostáva na doriešenie už len 20 takýchto subjektov," uviedol generálny riaditeľ NPPC Martin Polovka.



MPRV dodalo, že základným určujúcim kritériom pre priznanie podpory je preukázateľná výška tržieb subjektu uchádzajúceho sa o podporu za vlastné potravinárske výroby za hodnotené obdobie. Úspešným žiadateľom so skompletizovanými dokladmi NPPC postupne posiela zmluvy. Oprávnenú čiastku pomoci im vyplatí po ich podpísaní. Žiadatelia, ktorí dodatočne dopĺňajú vyžiadané údaje, môžu prostriedky očakávať najneskôr do konca septembra tohto roka.