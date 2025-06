Zákaz premiestňovania vnímavých zvierat z Maďarska do SR sa ruší

Bratislava 9. júna (TASR) - Od pondelka je zrušený zákaz premiestňovania vnímavých zvierat z ďalšieho reštrikčného pásma v Maďarsku na územie SR. Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na aktuálnu epizootologickú situáciu v súvislosti so slintačkou a krívačkou (SLAK).



Od rovnakého termínu sa podľa agrorezortu upravili aj podmienky na premiestňovanie zvierat v rámci SR a aj mimo SR - sérologické vyšetrenie krvi sa požaduje už len pri premiestnení z chovu do chovu.