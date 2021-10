Zástupcovia obchodu sa odmietli zúčastniť stretnutia o cenách potravín

Bratislava 6. októbra (TASR) – Zástupcovia obchodníkov sa odmietli zúčastniť na stretnutí o rastúcich cenách potravín. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



V súvislosti s rastúcimi vstupnými nákladmi potravinovej výroby a so zdražovaním potravín v obchodoch zvolalo MPRV stretnutie so zástupcami potravinárskych zväzov a obchodných reťazcov. Oslovené združenia však podľa MPRV odmietli navrhovaný formát stretnutia s tým, že dohody o výkupných cenách potravín sú vecou bilaterálnych rokovaní medzi producentmi a odberateľmi.



Pozvanie na stretnutie prijali podľa agrorezortu iba zástupcovia Únie hydinárov Slovenska (UHS), preto ministerstvo rokovanie o zvyšovaní cien potravín zrušilo.



"Na ministerstve citlivo vnímame obavy ľudí aj volanie potravinárov o pomoc z našej strany pri súčasnom rapídnom náraste výrobných nákladov aj konečných cien potravín. Na spoločnom stretnutí sme chceli dať priestor producentom aj predajcom potravín tak, aby sme našli spoločné férové riešenie pre všetkých – potravinárov, obchodníkov a predovšetkým spotrebiteľov. Žiaľ, náš zámer sa nestretol s pochopením," uviedol minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO).



Oslovené zväzy s výnimkou ÚHS sa podľa MPRV chcú stretnúť so zástupcami ministerstva samostatne. MPRV SR ich rozhodnutie rešpektuje a bude hľadať ďalšie možnosti, ako sa vzniknutou situáciou efektívne zaoberať. Agrorezort zdôrazňuje, že nemá možnosť ovplyvňovať cenotvorbu potravín a nesmie zasahovať do voľnej hospodárskej súťaže.