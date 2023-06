Legislatíva nezakazuje chov nosníc v klietkach, reaguje agrorezort

Bratislava 20. júna (TASR) - Žiadna legislatíva zatiaľ nezakazuje chovateľom chovať nosnice v klietkach. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na brífing poslanca Národnej rady (NR) SR Tomáša Šudíka o zákaze klietkového chovu nosníc.



"MPRV sa vždy riadi platnou legislatívou a faktom je, že v tejto chvíli neexistuje národná ani európska legislatíva, ktorá by zakazovala chovateľom nosníc chovať nosnice v klietkach. Zároveň podporujeme chovateľov v postupnom prechode z klietkového chovu na alternatívne možnosti v rámci eurofondových projektových výziev," spresnil agrorezort.



Šudík v utorok na brífingu, za účasti riaditeľa organizácie Humánny pokrok Martina Smreka uviedol, že ak Slovensko neprejde na bezklietkový chov nosníc, čakajú ho vysoké ceny vajec z dovozu, najmä z Poľska. NR SR by mala rokovať o návrhu zákona na zákaz klietkového chovu sliepok na svojej júnovej schôdzi.



Ak sa transformácia na bezklietkové chovy nezrealizuje, tak o pár rokov podľa Šudíka slovenský trh zaplavia nie lacné, ale drahé vajcia z Poľska, ktoré pokračuje v transformácii chovov rýchlejšie ako SR. "Náklady na transformáciu rastú rýchlejšie, ako rastú príjmy do štátneho rozpočtu. Kým v roku 2020 boli náklady na transformáciu vo výške 50 až 55 miliónov eur, teraz je to asi 75 miliónov eur, ale v roku 2030 to môže byť okolo 110 miliónov eur," dodal poslanec.



"Kľúčovým v otázke financovania (transformácie) je práve memorandum Únie hydinárov Slovenska so Zväzom obchodu a MPRV z roku 2020, kde má ministerstvo pôdohospodárstva zabezpečiť financovanie prechodu na bezklietkové chovy, bez ktorého sa ďalej nepohneme," upozornil riaditeľ organizácie Humánny pokrok.