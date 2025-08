Ministerstvo zrealizovalo projekt zameraný na zníženie šírenia besnoty

Bratislava 4. augusta (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR zrealizovalo prvú terénnu akciu v rámci pilotného projektu zameraného na zníženie rizík šírenia besnoty a iných prenosných chorôb u domácich mäsožravcov v lokalitách s nízkym sociálno-ekonomickým postavením. Rezort ju zorganizoval v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami, mimovládnymi organizáciami aj miestnymi samosprávami, pričom v podobných aktivitách chce pokračovať aj do budúcna. Informoval o tom hovorca MPRV Lukáš Januv.



„Tento projekt sme pripravili preto, aby sme prakticky overili, ako dokážeme spoločne riešiť problém túlavých a nevhodne držaných psov. Chceme ukázať, že prevencia, zodpovedný prístup k zvieratám a spolupráca všetkých dotknutých zložiek je najlepšia cesta, ako ochrániť ľudí aj zvieratá,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).



V rámci prvej terénnej akcie bolo začipovaných 43 psov, vakcinovaných 45 a zhabané boli aj štyri psy a následne umiestnené do Stanice pre zvieratá v Spišskej Novej Vsi. Do opatery bolo dobrovoľne odovzdaných 14 psov, a to konkrétne Občianskemu združeniu (OZ) Východoslovenské labky a vykonané boli aj dve kastrácie. Okrem veterinárnych úkonov bolo poskytované majiteľom psov aj poradenstvo o správnej starostlivosti a povinnostiach vyplývajúcich zo zákona či možnostiach kastrácie a registrácie.



Cieľom pilotného projektu je podľa MPRV ochrana zdravia Slovákov, najmä detí a zlepšenie životných podmienok zvierat, ale aj overenie možnosti dlhodobej spolupráce medzi štátom, samosprávami, veterinármi a občianskym sektorom. Projekt je financovaný z prostriedkov rezortu a jeho prvá terénna akcia sa uskutočnila v lokalite s rómskou komunitou, ktorá dlhodobo čelí problému premnožených psov.



„Projekt je nastavený tak, aby sme získali skúsenosti z praxe, ktoré potom vieme preniesť do trvalého systému. Plánujeme pokračovať v ďalších lokalitách, kde je potrebné riešiť problémy s premnoženými alebo nevakcinovanými psami, a to humánnym a bezpečným spôsobom,“ dodal Takáč.