Agrorezort aktívne komunikuje s Európskou komisiou o predaji potravín

Bratislava 7. júla (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v oblasti slovenskej legislatívy týkajúcej sa predaja potravín aktívne komunikuje s Európskou komisiou, pričom sa už podarilo odstrániť väčšinu rozporov na neformálnych stretnutiach expertov. Pre TASR to uviedol hovorca MPRV Daniel Hrežík v reakcii na výzvu EK zverejnenú vo štvrtok. Tá pomenúva konkrétne námietky voči zákonu o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a nepriamej novele zákona o potravinách.



„Sme presvedčení, že rozpory budú v rámci oficiálneho konania vysvetlené a Európska komisia dospeje k názoru, že sú v súlade s právom EÚ. Neprimerane vysoké pokuty a zrušenie odkladného účinku odvolaní proti pokutám považuje nové vedenie MPRV rovnako ako Európska komisia za neprimerané," zdôraznil Hrežík.



Upozornil, že v súčasnosti vláda SR už schválila návrh novely, aby odvolanie (voči pokutám) malo odkladný účinok. Návrh zákona ešte musí schváliť Národná rada SR, čím by bod výzvy o neprimerane vysokých pokutách so zrušením odkladného účinku odvolania stratil relevanciu.



Doplnil, že výzva EK voči SR sa podľa neho vzťahuje na tri ustanovenia zákona o neprimeraných podmienkach a na dve ustanovenia zákona o potravinách.



Vláda SR musí podľa Hrežíka EK najneskôr do 2. októbra predložiť odôvodnenia a pripomienky k niekoľkým oblastiam v maloobchode s potravinami, a to k povinnosti zabezpečiť, aby najmenej polovica propagovaných výrobkov v médiu bola vyrobená v SR, ďalej k zákazu nákupu tovaru od dodávateľov za nižšiu kúpnu cenu, ako sú ekonomicky oprávnené náklady dodávateľa, k zákazu zníženia kúpnej ceny okrem zníženia počas predajnej akcie a okrem zníženia z dôvodov týkajúcich sa chybného tovaru, ďalej k zákazu pre maloobchodníkov účtovať si logistické poplatky presahujúce 3 % z predpokladaného ročného obratu dodávateľa, ako aj ku kombinácii neprimerane vysokých pokút so zrušením odkladného účinku správnych odvolaní proti pokutám.



Na EK sa v lete 2019 obrátili Slovenská aliancia moderného obchodu a Slovenské združenie pre značkové výrobky so žiadosťou o preskúmanie súladu slovenského zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a novely zákona o potravinách s právom EÚ.



EK vo výzve z 2. júla žiada Slovensko, aby odstránilo obmedzenia pre maloobchodníkov s potravinami. Exekutíva EÚ sa domnieva, že slovenské opatrenia vytvárajú priaznivejšie obchodné podmienky pre domáce výrobky a obmedzujú slobodu maloobchodníkov pri rozhodovaní o svojom sortimente a rozmiestnení svojich predajných plôch.