MPRV:Nie je pravda, že pekári nedostali žiadnu podporu zo strany štátu

Bratislava 4. novembra (TASR) – Nie je pravda, že pekári nedostali žiadnu podporu zo strany štátu. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na vyjadrenia Milana Lapšanského, predsedu predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), že agrorezort nesplnil ďalší sľub daný pekárom.



"Tvrdenia pána Lapšanského nie sú ani tentokrát pravdivé, keďže Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala koncom októbra posielať rozhodnutia úspešným žiadateľom o projektové peniaze z podopatrenia 4.2, ktorí môžu na základe týchto rozhodnutí požiadať o vyplatenie peňazí ešte do konca roka 2022," spresnilo MPRV.



"V podopatrení 4.2 bolo z celkovej alokácie 170 miliónov eur vyčlenených 35 miliónov eur na projekty pekárov. Tí požiadali v rámci výzvy na svoje modernizačné projekty o 31 miliónov eur, teda nevyužili všetky plánované prostriedky," podčiarklo MPRV.



Podľa agrorezortu taktiež nie je pravdou, že pekári nedostali žiadnu podporu zo strany štátu. "Práve preto, že si uvedomujeme vážnosť situácie, MPRV už v tomto roku vyplatilo potravinárskym podnikom 8 miliónov eur v rámci mimoriadnej pomoci, z toho pekárom bolo vyplatených 1,5 milióna eur. Na základe tejto pomoci pripravujeme ďalšiu v hodnote 10 miliónov eur v rámci dočasného rámca pomoci, ktorú PPA vyhlási v týchto dňoch, aby ju stihla vyplatiť do konca tohto roka," priblížilo agroministerstvo.



Pre pekárov sú cez túto schému podľa MPRV naplánované 2 milióny eur. "Tento rok teda potravinárom pôjde spolu 18 miliónov eur na stabilizáciu situácie, z toho pekárom 3,5 milióna eur. Na porovnanie, v roku 2019, za pôsobenia pána Lapšanského na pozícii generálneho riaditeľa sekcie potravinárstva a obchodu MPRV, dostali pekári 800.000 eur z celkovej pomoci potravinárom vo výške 12 miliónov eur," dodal agrorezort.



Lapšanský v piatok uviedol, že minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO) v septembri verejne vyhlásil, že pekári, mlynári, pečivári a cukrovinkári budú mať schválené projekty z výzvy pre spracovateľov do konca októbra. Od PPA však podľa neho žiadne oznámenia o schválení, respektíve neschválení projektov pekári nedostali.